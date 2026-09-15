Trump chce ograniczyć oszustwa wyborcze. Sąd Najwyższy podjął decyzję

Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek administracji Donalda Trumpa dotyczący ograniczenia głosowania korespondencyjnego przed listopadowymi wyborami połówkowymi.

Trump chce ograniczyć oszustwa wyborcze. Sąd Najwyższy blokuje

Była to kolejna próba Trumpa, by ograniczyć ten sposób głosowania. Przyczyną przedsięwzięcia Trumpa jest możliwość oddawania głosów w części stanów przez nielegalnych imigrantów i duża ilość oszustw wyborczych wynikających z głosowania korespondencyjnego.

Sędziowie podtrzymali jednak decyzję sądu federalnego o tymczasowym zablokowaniu wprowadzenia nowych wymogów odnośnie do głosowania korespondencyjnego w Stanach Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że w marcu prezydent Trump podpisał rozporządzenie, które nakazywało USPS (amerykańska poczta) dostarczenie kart do głosowania wyłącznie osobom znajdującym się na listach obywateli. Przeciwnicy decyzji podnosili natomiast, że narusza ona prawo stanów w zakresie sposobu przeprowadzania wyborów, które zapewnia im amerykańska konstytucja.

Głosowanie korespondencyjne bez zmian

Republikańscy urzędnicy stanowi argumentowali, że zmiany w zasadach głosowania dadzą pozytywny efekt zamieszania poprzez zmniejszenie ilości błędów, ale także opóźnień. Związek zawodowy zrzeszający pracowników USPS zwracał z kolei uwagę, że przed wyborami nie uda się przeszkolić pracowników w zakresie nowych przepisów.

Z kolei lokalni urzędnicy obsługujący wybory przekazali BBC, że przygotowują plany awaryjne, gdyby jednak zmiany proponowane przez administrację Trumpa zostały zaaprobowane przez Sąd Najwyższy i weszły w życie. Jednocześnie – jak podkreśla BBC – kolejne sądy w poszczególnych stanach odrzucają koncepcję prezydenta.

Decyzja Sądu Najwyższego spowodowała wyraźne zadowolenie mainstreamowych mediów w USA.

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