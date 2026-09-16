Wakacje jeszcze podrożeją. Rząd wprowadza opłatę klimatyczną

Rząd przyjął projekt zmian dotyczących opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej, potocznie nazywanej opłatą klimatyczną. Nadal konieczne będzie jednak posiadanie odpowiednich walorów krajobrazowych i bazy noclegowej, a o wprowadzeniu opłaty oraz jej wysokości zdecyduje rada gminy.

O ile wzrosną opłaty?

Zgodnie z projektem maksymalna stawka opłaty miejscowej wzrośnie w 2027 roku do 5 zł za każdą noc, natomiast na obszarach ochrony uzdrowiskowej wyniesie maksymalnie 5,50 zł. Opłata będzie dotyczyła wszystkich osób, które korzystają z zakwaterowania przynajmniej przez jedną noc, niezależnie od tego, czy przyjechały w celach turystycznych, zawodowych czy zdrowotnych.

Obowiązek pobierania pieniędzy zostanie przeniesiony na obiekty noclegowe, takie jak hotele, pensjonaty, kempingi, schroniska, kwatery prywatne czy sanatoria. W zamian za terminowe przekazywanie opłat ich właściciele lub operatorzy otrzymają wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 proc. zebranej kwoty.

Kto będzie zwolniony z opłaty?

Projekt przewiduje również kilka zwolnień. Opłaty nie będą musiały płacić m.in. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16. roku życia posiadające odpowiednie orzeczenie oraz osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością wzroku. Zwolnienie obejmie także jednego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Z opłaty zostaną również zwolnione osoby przebywające w danej miejscowości dłużej niż 29 kolejnych nocy, co ma dotyczyć m.in. pracowników sezonowych, osób pracujących lub uczących się poza miejscem zamieszkania.

Gminy będą mogły dodatkowo różnicować wysokość opłat, np. w zależności od długości pobytu, pory roku czy wieku turystów, a także wprowadzać własne zwolnienia. Zmiany mają uprościć system i zwiększyć dochody gmin turystycznych, które dotychczas często nie mogły pobierać opłaty z powodu niespełniania norm jakości powietrza. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

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