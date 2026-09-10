KRRiT chce więcej pieniędzy od TV Republika. Sakiewicz reaguje

KRRiT przekazała w ubiegłym tygodniu, że nadawca Telewizji Republika nie uiścił w wymaganym terminie ani kolejnej raty za koncesję naziemną, ani raty z tytułu opłaty prolongacyjnej. Stacja uruchomiła w związku z tym zbiórkę na ten cel. Na ekranie pojawił się licznik, a dziennikarze poinformowali widzów, że potrzebne są 2 mln zł.

W niedzielę rano licznik pokazywał zaledwie 6 proc. – Czasu mamy mało jak nigdy, a kwota do zebrania jest ogromna. Tylko od państwa zależy, czy w ciągu kilku dni uda się ten transfer zrealizować, czy zgodnie z zapowiedzią władzy wyłączą sygnał i odbiorą koncesję Telewizji Republika – mówił Miłosz Kłeczek. W trakcie jego programu liczba wpłat błyskawicznie poszła w górę. Ostatecznie, w ciągu niespełna dziewięciu godzin, udało się zebrać całą kwotę. Stacji przekazano niemal 30 tys. wpłat.

Telewizja Republika wpłaciła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ponad 2 mln zł, ale twierdzą, że nadal ma zaległość wobec regulatora. KRRiT wyliczyła, że na 8 września 2026 r. do uregulowania pozostało łącznie 188 682 zł.

KRRiT: TV Republika wciąż ma dług

Jak wynika z informacji przekazanych przez KRRiT, 7 września do godz. 16 na rachunek regulatora wpłynęło 1 785 216,10 zł od Republiki. Później stacja wykonała jeszcze dwa przelewy. Jeden z nich opiewał na 258 502 zł i został opisany jako opłata prolongacyjna, natomiast drugi wyniósł 3595 zł i dotyczył odsetek. Łącznie Republika przekazała więc KRRiT 2 047 313,10 zł.

Rzeczniczka KRRiT Anna Ostrowska w rozmowie z Wirtualnemedia.pl wyjaśniła, że kluczowa wpłata została dokonana po terminie. Ten upłynął 1 września 2026 r. W związku z opóźnieniem regulator naliczył odsetki za okres od 2 września 2024 r. do 7 września 2026 r. Ich wysokość wyniosła 450 779 zł.

KRRiT podkreśla, że po przekroczeniu terminu płatności opłata prolongacyjna wygasła z mocy prawa. W konsekwencji wszystkie dokonane przez Republikę wpłaty zostały proporcjonalnie zaliczone na poczet należności głównej oraz odsetek. Takie rozliczenie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej.

Ostatecznie z przekazanych przez stację 2 047 313,10 zł na należność za koncesję zaliczono 1 634 572,59 zł. Kolejne 412 740,51 zł zostało przeznaczone na pokrycie odsetek. To oznacza, że według wyliczeń KRRiT na 8 września Republika nadal miała do zapłaty 150 643,51 zł należności głównej oraz 38 038,49 zł odsetek. Łączna zaległość wynosiła więc 188 682 zł.

Inaczej sytuację przedstawia Tomasz Sakiewicz. Prezes i redaktor naczelny Republiki w rozmowie z Wirtualnemedia.pl stwierdził, że zdaniem stacji wszystkie zobowiązania zostały już uregulowane.

– My opieramy się na ustawie o KRRiT. Jeżeli jest inaczej, to czekamy na podstawę prawną – powiedział Sakiewicz.

"Zapłaciliśmy trzy przelewy: koncesje, opłatę prolongacyjną, która jest po prostu ustawową częścią odsetek, i jeszcze odsetki za opóźnienie. Proszę wyjść i zobaczyć na drzwiach dowody przelewu…" – pisał wcześniej do rzeczniczki KRRiT na platformie X prezes Telewizji Republika.

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