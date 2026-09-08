Program działacza PiS znika z TV Republika. Zmieni stację?

Po ponad trzech latach z ramówki Telewizji Republika zniknęły "Hity w sieci". Program prowadzony przez Oskara Szafarowicza i Mironę Hołdę był obecny na antenie od kwietnia 2023 r. Ostatnio można go było oglądać w soboty około godz. 12.40. Każde wydanie trwało mniej więcej 50 minut. "Hity w sieci" miały lekką, satyryczną formę. Prowadzący przyglądali się wydarzeniom, którymi w danym tygodniu żył internet, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej polityki. Na antenie pojawiały się nagrania, zdjęcia i wpisy z mediów społecznościowych, a Szafarowicz i Hołda komentowali wypowiedzi polityków oraz publicystów. Widzowie mogli także wybierać "Oscara Tygodnia".

Koniec "Hitów w sieci". Szafarowicz odejdzie z TV Republika?

Pytany o decyzję stacji Oskar Szafarowicz, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, przekonuje, że "format się wyczerpał" i nie chodzi o definitywne zakończenie jego współpracy z Republiką. – To była wspólna decyzja o tym, że ten format "wyczerpał się" i będziemy szukali innej możliwości, żeby sprostać oczekiwaniom, zadowolić naszych wiernych widzów, których było naprawdę mnóstwo. Regularnie kilkaset tysięcy, a okresami nawet ponad milion. Na pewno tych widzów nie zostawimy – podkreślił.

Obecnie mają trwać prace nad nową formułą. – Szukamy wszyscy, zarówno stacja, jak i my z Mironą, jak najlepszego formatu. Po prostu lekka korekta, a nie żaden koniec definitywny. Dlatego mówimy do zobaczenia, ale nie żegnamy się – podkreślił.

Szafarowicz zmieni stację? "Kwestia kilku dni"

Szafarowicz na razie nie chce jednoznacznie potwierdzić, że projekt będzie dalej realizowała Telewizja Republika. Pojawiły się więc spekulacje o możliwej współpracy z wPolsce24.

– Niedługo ogłosimy kolejne decyzje. Zmiany będą zdecydowane, ale nie będziemy na pewno zdradzać ideałów, w które wierzymy – zapowiada. – Myślę, że kwestia kilku dni. Nie zdąży pan napisać nowego artykułu, a już będą nowe wiadomości – dodaje.

Wiele wskazuje jednak na to, że prezenter nadal będzie związany z mediami Tomasza Sakiewicza. Zapytany, czy wyklucza dalszą obecność na antenie stacji, zdecydowanie zaprzeczył.

– Jakbym miał wykluczać, skoro wspieram "Strefę Wolnego Słowa", wspieram Republikę? Jestem związany z tą wspólnotą, z Klubami "Gazety Polskiej". Byłoby nienaturalne, dziwne, gdybym wykluczał dalsze działania w tej stacji – stwierdził.

W poniedziałek Szafarowicz komentował również zdobycie przez Telewizję Republikę środków na koncesję. Na platformie X określił to wydarzenie mianem "patriotycznego zrywu".

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