Nowa posada dla byłej wiceprezydent? "Miękkie lądowanie po aferze Kacprzyka"

Aldona Machnowska-Góra, która złożyła rezygnację z funkcji zastępcy prezydenta Warszawy w związku z aferą KO w Szpitalu Południowym w Warszawie trafi na kolejne stanowisko urzędnicze. Wcześniej zasiadała w radzie nadzorczej Szpitala Południowego.

Aldona Machnowska-Góra będzie dyrektorem w Narodowym Centrum Kultury

Jak dowiedziała się Telewizja Republika, już od wtorku była zastępczyni Rafała Trzaskowskiego rozpocznie zarządzanie Narodowym Centrum Kultury.

Aldona Machnowska-Góra która została zdymisjonowana 20. 08. 2026 za aferę w Szpitalu Południowym zostanie od jutra dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Miękkie lądowanie po aferze Kacprzyka prawda? – napisał w swoim najnowszym wpisie Tomasz Kalinowski z Republiki.

Afera w Szpitalu Południowym z Kacprzykiem w roli głównej

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym wybuchła w czerwcu po publikacjach portalu Zero.pl. Dziennikarze ujawnili, że Kacprzyk, będąc w trakcie specjalizacji z anestezjologii, miał w ubiegłym roku zarobić 1,6 mln zł. Według ustaleń portalu na kierowanym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki i korzystać ze specjalnego "saloniku VIP".

W związku ze sprawą prokuratura wszczęła dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę przekraczającą pół miliona złotych, drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Po ujawnieniu afery Kacprzyk został zwolniony ze szpitala, odszedł z Koalicji Obywatelskiej i zrzekł się mandatu radnego warszawskiego Ursusa.

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