Afera powodziowa. Działaczka KO wykluczona z partii

Dolnośląski Sąd Koleżeński Koalicji Obywatelskiej zdecydował o wykluczeniu Anny Konieczyńskiej z partii. Informację w tej sprawie przekazał w środę przewodniczący regionalnego sądu koleżeńskiego Radosz Pawlikowski. "Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego RSK potwierdził zarzut naruszenia obowiązków członka KO" – oświadczył. Działaczka KO może odwołać się od tej decyzji.

Wcześniej Konieczyńska wnioskowała o odroczenie terminu rozprawy. Ostatecznie nie pojawiła się na posiedzeniu.

Sprawa ma związek z medialnymi doniesieniami o nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź w 2024 r.

Afera z pomocą dla powodzian

Według ustaleń Wirtualnej Polski, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego (KARR) przeznaczyła blisko 4,5 mln zł z programu pomocowego dla trzech firm z tej samej miejscowości z Dolnego Śląsku. Pieniądze otrzymała firma męża Anny Konieczyńskiej oraz podmioty należące do sąsiada byłej już działaczki KO oraz właściciela lokalnej telewizji, która współpracowała z samorządem. Tymczasem z danych z systemów satelitarnych oraz rejestrów straży pożarnej nie wynika, aby woda dotarła do wskazanych nieruchomości.

KARR to samorządowa spółka, która zajmowała się dystrybucją rządowych pożyczek dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią. Od lutego 2025 r. funkcję wiceprezesa agencji pełniła Anna Konieczyńska. Po publikacji WP została odwołana.

Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza dokumentację i procedury, na podstawie których przedsiębiorcom wydawano zaświadczenia potrzebne do ubiegania się o popowodziowe wsparcie. Funkcjonariusze CBA prowadzą kontrolę w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry. Agenci rozmawiają z pracownikami urzędu oraz proszą o udostępnienie dokumentów. Jak przekazał PAP rzecznik prasowy Urzędu Miasta Marcin Ryłko, magistrat w pełni współpracuje ze służbami.

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