"Lubię ich prezydenta". Trumpa zapytano, co ze stałą bazą wojsk USA w Polsce

Prezydent USA został zapytany w poniedziałek przez reportera TVN, co dalej z bazą wojsk USA w Polsce.

– Może do tego dojść. Bardzo tego chcą – odpowiedział.

Co ze stałą bazą wojsk USA w Polsce? Trump odpowiedział

Donald Trump dopytywany, czy on też tego chce, odpowiedział: "Oni chcą tego, a ja lubię ich prezydenta. Jak wiecie, poparłem go i wygrał zdecydowaną większością. Odniósł wspaniałe zwycięstwo. Mamy w Polsce wspaniałego prezydenta, więc tak, myślę, że tak".

Trump rozważy utworzenie bazy na Litwie

Amerykański przywódca odpowiedział też, że rozważy możliwość utworzenia bazy na Litwie.

– To moi przyjaciele. To wspaniali ludzie, więc z pewnością przyjrzymy się temu – przyznał.

Prezydent USA ogłosił postępy dotyczące stałej bazy wojsk USA w Polsce

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek na Truth Social – jak napisał –"WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".

"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że podczas wizyty w USA w czerwcu, którą odbył na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

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