Bartosiak: Jest spora szansa, że bazy USA w Polsce nie będzie

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. "Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA. Obecnie trwają prace w zakresie wyboru lokalizacji. Przypomnijmy, że w Polsce stacjonuje ok. 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale są oni w naszym kraju w formule rotacyjnej.

"Wieczór Rymanowskiego" Wśród tematów baza USA

W programie "Wieczór Rymanowskiego" na antenie Polsat News gościł m.in. analityk think tanku Strategy&Future ds. geopolityki Jacek Bartosiak. Wśród tematów rozmowy była właśnie możliwość powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

Bartosiak pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy tak naprawdę prezydent USA Donald Trump jest największym orędownikiem tej bazy w Polsce, ponieważ niespecjalnie ma sojuszników w Pentagonie, odpowiedział twierdząco. – Tak, wygląda na to, że właśnie tak jest, że Donald Trump może coś myślał, że chlapnie i uzyska jakiś wpływ właśnie na politykę polską czy europejską – ocenił analityk.

Bartosiak: Jest spora szansa, że jej nie będzie

Zdaniem Bartosiaka postawa Trumpa nie jest w tej sprawie zgodna "z tendencją planistów w Waszyngtonie". Prowadzący dopytywał, czy proces powstania bazy trwa "tak długo", bo de facto cały Pentagon jest jej przeciwny.

– Jest po prostu tendencja ograniczenia obecności wojsk amerykańskich, konwencjonalnego odstraszania w Europie z wielu powodów. Przede wszystkim ograniczeń zdolności amerykańskiej, bazy przemysłowej, bazy fiskalnej, wyzwań gdzie indziej, prowadzonych wojen i tego, że Rosja nie jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i trwają negocjacje rosyjsko-amerykańskie – powiedział.

Na uwagę prowadzącego, że skoro Trump jest "największym sojusznikiem" Polski, to Warszawa powinna zabiegać o jak najszybsze powstanie takiej bazy, Bartosiak ocenił, że "nie jest pewne, czy ta baza będzie". – A właściwie jest spora szansa, że tej bazy nie będzie. Tylko Polacy gonią króliczka – ocenił. Na pytanie, czy zatem włodarz Białego Domu rzuca słowa na wiatr odparł, że nie byłby to "pierwszy raz". – Ile razy wygrał wojnę z Iranem Trump? – powiedział Bartosiak.

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