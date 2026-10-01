Gruntowna przebudowa wojsk USA. Hegseth ogłosił, co się zmieni

Kierujący departamentem wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth przedstawił plan gruntownej przebudowy sił zbrojnych, wskazując na szereg nowych inicjatyw. O szczegółach mówił podczas wystąpienia zatytułowanego "Stan sił zbrojnych" w bazie piechoty morskiej Quantico.

Drony, roboty i sztuczna inteligencja w siłach zbrojnych

Powołane zostanie nowe dowództwo ds. wojny dronów i robotów. Amerykanie powołają nowy rodzaj sił zbrojnych – Dowództwo Wojny Autonomicznej (AUTOWARCOM). Zajmie się ono przyspieszeniem rozwoju i wdrażania autonomicznych systemów i robotów w całych siłach zbrojnych. Chodzi przede wszystkim o technologie takie jak drony, autonomiczne statki powietrzne, pojazdy bezzałogowe, robotyka i systemy oparte na sztucznej inteligencji. Systemy te mają się opierać m.in. na sztucznej inteligencji.

Departament Wojny poinformował, że dowództwo ma zostać utworzone do 1 października 2027 r. i będzie dysponować wydzielonym personelem, środkami finansowymi oraz uprawnieniami do dokonywania zakupów w celu rozwijania zdolności bojowych w zakresie bezzałogowych i autonomicznych działań wojennych.

"Kultura wojownika", zmiany w dowództwie, biuro ds. religijnych

Hegseth ogłosił również, że wojsko podwoi wcześniej zarządzoną redukcję etatów dla generałów i admirałów. Sekretarz zapowiedział także utworzenie "Amerykańskiego Korpusu Kadetów" – przy współpracy z pięcioma uniwersytetami. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie dodatkowej ścieżki rekrutacji i rozwoju przyszłych oficerów wojskowych.

Hegseth ogłosił również utworzenie Biura Spraw Religijnych, które będzie podlegać bezpośrednio sekretarzowi. Polityk przypomniał również o szerszych zmianach kultury wojskowej, w tym tworzeniu etosu wojownika i usuwaniu z wojska wpływów agendy woke.

Niezależne źródła zasilania dla baz wojskowych USA

Hegseth przedstawił również inicjatywę "TWIERDZA Ameryka", której celem jest zwiększenie odporności instalacji wojskowych na zakłócenia w cywilnej sieci energetycznej i innych krytycznych elementach infrastruktury.

Plan zakłada, że bazy wojskowe będą miały niezależne źródła zasilania, dzięki czemu będą mogły kontynuować działalność w przypadku zakłóceń w działaniu krajowej sieci energetycznej spowodowanych cyberatakami, sabotażem lub innymi zagrożeniami.

Zbudowana ma zostać duża baza, która ma pomieścić od 15 tys. do 25 tys. żołnierzy. Od samego początku miałaby być wyposażona w nowoczesną infrastrukturę i własne możliwości wytwarzania energii.

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