Granice pod specjalnym nadzorem. Polska przedłuża kontrole

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego będzie obowiązywać od 2 października 2026 roku do 30 marca 2027 roku. MSWiA tłumaczy decyzję koniecznością ograniczania nielegalnej migracji i wzmacniania bezpieczeństwa państwa. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się Niemcy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w czwartek o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Obecne rozwiązanie miało obowiązywać do 1 października. Nowe rozporządzenie obejmuje okres od 2 października 2026 roku do 30 marca 2027 roku. "Decyzja ma na celu dalsze ograniczanie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski" – przekazało MSWiA.

Kontrole na obu granicach zostały przywrócone 7 lipca 2025 roku. Rząd wiązał tę decyzję m.in. z presją migracyjną na szlaku prowadzącym przez Białoruś i Litwę, Polskę, a następnie do Europy Zachodniej. Od tego czasu okres obowiązywania kontroli był kilkukrotnie przedłużany.

Skontrolowano ponad 4,5 mln osób

MSWiA przedstawiło również najnowsze statystyki. Od lipca 2025 roku na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowano łącznie ponad 4,5 mln osób oraz niemal 2,3 mln pojazdów.

Na granicy polsko-litewskiej odmówiono wjazdu do Polski niemal 1,3 tys. osób. Ponad 130 osób zatrzymano w związku z podejrzeniem pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy. Według danych resortu w działania na tym odcinku zaangażowanych było łącznie niemal 118 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy – w tym blisko 41 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad 6 tys. policjantów i ponad 69 tys. żołnierzy.

Na granicy z Niemcami odmowę wjazdu otrzymało z kolei niemal 1,2 tys. osób. W prowadzenie kontroli na tym odcinku zaangażowanych było łącznie niemal 211 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy. "Kontrole na granicach są skutecznym narzędziem w ograniczeniu nielegalnej migracji. Ich przedłużenie pozwoli utrzymać kontrolę nad presją migracyjną oraz wzmocnić bezpieczeństwo granic" – przekazało MSWiA.

Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu do stałych odpraw wszystkich podróżnych, jakie obowiązywały przed wejściem Polski do strefy Schengen. Kontrole prowadzone są selektywnie i przede wszystkim na kierunku wjazdowym do Polski.

Funkcjonariusze mogą sprawdzać dokumenty tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach również pojazdy i bagaże. MSWiA podkreśla, że sposób prowadzenia kontroli ma ograniczać utrudnienia dla mieszkańców pogranicza, turystów i transportu towarowego. Podróżujący powinni pamiętać o posiadaniu fizycznego dowodu osobistego lub paszportu. mDowód dostępny w aplikacji mObywatel nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy.

Niemcy również utrzymują kontrole na swoich granicach wewnętrznych.

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