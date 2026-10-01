Zmiany na granicy Polski z Czechami. Sąsiedzi zdecydowali

Decyzja ma uporządkować oznakowanie w terenie i ograniczyć nieporozumienia związane z tym, gdzie dokładnie przebiega granica.

Nie oznacza to powrotu regularnych kontroli paszportowych między Polską a Czechami. Oba państwa pozostają w strefie Schengen, a zmiany zatwierdzone przez naszego sąsiada dotyczą oznaczeń, a nie przywrócenia kontroli granicznej.

To efekt wspólnego sprawdzenia przebiegu i stanu oznakowania granicy prowadzonego przez Warszawę i Pragę w latach 2014-2025.

Nowe oznaczenia na polsko-czeskiej granicy. Co jeszcze się zmieni?

W ramach prac sprawdzono stan i rozmieszczenie znaków granicznych, dokonano pomiarów oraz zaktualizowano dokumentację kartograficzną i geodezyjną.

W niektórych miejscach znaki graniczne zostały przesunięte na bezpieczniejsze lub właściwe położenie, część znaków zmieniono, zastąpiono lub usunięto. Zaktualizowano także ich współrzędne i wysokości.

Aktualizacja obejmuje także zmiany w sposobie oznaczenia niektórych punktów granicznych, w tym ich numeracji, położenia oraz dokumentacji dotyczącej przebiegu granicy.

Strony realizują umowę

Prace są prowadzone na podstawie umowy między Polską a Czechami o wspólnej granicy państwowej z 17 stycznia 1995 r., która przewiduje okresowe wspólne sprawdzanie stanu oznakowania granicy.

We wrześniu w Pilźnie odbyło się posiedzenie Stałej Polsko-Czeskiej Komisji Granicznej. Strony podsumowały dotychczasowe prace związane ze sprawdzeniem przebiegu granicy, stanu jej oznakowania oraz przygotowaniem dokumentacji. Uzgodniono także dalsze działania związane z kontynuowaniem wspólnego sprawdzania granicy.

Prawie 800 kilometrów

Granica polsko-czeska ma około 796 km długości. To najdłuższa granica lądowa Polski – wyprzedza granicę z Ukrainą (ok. 535 km) i Niemcami (ok. 467 km).