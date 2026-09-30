Niemcy postawili największy na świecie wiatrak blisko granicy z Polską

Konstrukcja, która powstała w Schipkau w Brandenburgii, około 60 km od granicy z Polską, ma 365 metrów wysokości, co czyni ją najwyższą elektrownią wiatrową na świecie i drugim najwyższym obiektem budowlanym w Niemczech.

Wirnik turbiny znajduje się na wysokości 300 metrów. Wyższa od niej w Niemczech jest jedynie wieża telewizyjna w Berlinie, mierząca 368 metrów. Światowy rekord potwierdziło również Niemieckie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Budowę prowadzi drezdeńska grupa Gicon na zlecenie Federalnej Agencji ds. Innowacji Przełomowych. Ostatnim etapem prac było wysunięcie wewnętrznej części wieży za pomocą mechanizmu teleskopowego.

Prace zostały wcześniej czasowo wstrzymane z powodu silnego wiatru. Oficjalne uruchomienie instalacji zaplanowano na listopad.

Niemcy mają rekordową turbinę wiatrową. Przy granicy z Polską

Turbina ma mieć moc znamionową 3,8 MW i dostarczać energię elektryczną dla maksymalnie 7,5 tys. gospodarstw domowych w Niemczech – podaje Deutsche Welle.

Według firmy Gicon dzięki umieszczeniu wirnika na dużej wysokości instalacja może korzystać z silniejszych i bardziej stabilnych wiatrów. Przy tej samej średnicy wirnika ma produkować około dwa razy więcej energii niż konwencjonalna turbina wiatrowa.

Dotychczas rekord wysokości wśród seryjnie produkowanych turbin wiatrowych należał do instalacji w bawarskim Winnbergu, która sięga 285 metrów.

Przedstawiciel Federalnej Agencji ds. Innowacji Przełomowych Martin Chaumet wskazał, że technologia może umożliwić bardziej równomierne rozmieszczenie produkcji energii wiatrowej w Niemczech. Jego zdaniem może to również ograniczyć potrzebę rozbudowy sieci energetycznych w niektórych regionach i w konsekwencji obniżyć koszty energii.

Czytaj też:

Marnowanie prądu. Polska wydaje gigantyczne pieniądze na wyłączenia OZE