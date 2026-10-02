"Będę dopingował polski rząd". Ciekawa deklaracja Nawrockiego

Przy zakładanym wzroście gospodarki o około 4 proc., taki budżet oznacza również niższy udział wydatków w PKB niż zaplanowane na ten rok 4,5 proc.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, zapytany przez dziennik "Rzeczpospolita", dlaczego budżet na obronność będzie mniejszy niż tegoroczny, odpowiedział, że wydatki będą faktycznie większe, ponieważ zakupy finansowane z unijnej pożyczki SAFE będą zwolnione z VAT.

Nawrocki: Polski pilot zasługuje na to, aby korzystać z najlepszego na świecie sprzętu

Do wyposażenia Wojska Polskiego odniósł się w piątek podczas uroczystości z okazji święta 1. Bazy Lotnictwa Transportowego prezydent Karol Nawrocki.

– Polski pilot zasługuje na to, aby korzystać z najlepszego na świecie sprzętu. I bardzo się cieszę, że Polska dziś zbliża się do 5 proc. PKB na rozwój polskich Sił Zbrojnych – powiedziała głowa państwa.

– Będę dopingował polski rząd i tego będę wymagał, abyśmy osiągnęli 5 proc. i aby (...) zmienić także flotę naszych śmigłowców, bo polscy piloci śmigłowców, którzy przed momentem zostali odznaczeni, zasługują także na to, aby korzystać z jak najlepszego sprzętu – zadeklarował Nawrocki.

Błaszczak: Niepokojący obraz

Do polskich wydatków na obronność odniósł się w czwartek na portalu X szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

"MON dużo mówi o 'rekordowych wydatkach', rozbudowie armii i nowych programach. Tymczasem projekt budżetu na 2027 r. pokazuje znacznie bardziej niepokojący obraz" – napisał były szef resortu obrony narodowej.

Jak zauważył Błaszczak, "łączne planowane wydatki obronne spadają z 200,1 mld zł w 2026 r. do 198,1 mld zł w 2027 r.". "Ich udział w PKB zmniejsza się z 4,81 proc. do 4,51 proc. To pierwszy nominalny spadek zagregowanego planu wydatków obronnych od uruchomienia obecnego modelu finansowania obronności w 2022 r." – wyjaśnił.

Parlamentarzysta wskazał, że "mniej pieniędzy ma trafić z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na cele Programu Rozwoju Sił Zbrojnych. W 2026 r. zaplanowano 72,2 mld zł, w 2027 r. ma być 66,3 mld zł. To spadek o blisko 5,9 mld zł".

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