Odrodzenie we Francji? Chyba islamskie…

Odrodzenie wymaga wiary, ale konieczna jest również polityka. Obecnie we Francji nie ma żadnej formacji, która budowałaby swój program w oparciu o zasady chrześcijańskie. Zjednoczenie Narodowe uchodzi za partię prawicową tylko dlatego, że krytycznie ocenia Unię Europejską i sprzeciwia się masowej migracji. Kiedy parlamentarzyści głosowali nad wpisaniem do konstytucji prawa do dzieciobójstwa prenatalnego, większość polityków tej formacji głosowało za tą zbrodniczą zmianą – w tym sama Marine Le Pen.