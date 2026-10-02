Odrodzenie we Francji? Chyba islamskie…

Papież Leon XIV odwiedził Francję, wywołując wielki optymizm w kwestii przyszłości katolicyzmu w tym kraju. Tłumy młodych ludzi na ulicach przekonały wielu komentatorów do tego, by wieścić odrodzenie Kościoła, a potencjalnie nawet cywilizacji katolickiej. To oczywisty absurd.
Odrodzenie wymaga wiary, ale konieczna jest również polityka. Obecnie we Francji nie ma żadnej formacji, która budowałaby swój program w oparciu o zasady chrześcijańskie. Zjednoczenie Narodowe uchodzi za partię prawicową tylko dlatego, że krytycznie ocenia Unię Europejską i sprzeciwia się masowej migracji. Kiedy parlamentarzyści głosowali nad wpisaniem do konstytucji prawa do dzieciobójstwa prenatalnego, większość polityków tej formacji głosowało za tą zbrodniczą zmianą – w tym sama Marine Le Pen.
Źródło: DoRzeczy.pl
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