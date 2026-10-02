"Realne wzmocnienie ochrony polskiego nieba". Tomczyk: Niezwykle ważna wiadomość

Cezary Tomczyk zamieścił w sieci informację o rozpoczęciu służby w polskich siłach powietrznych koreańskich samolotów FA-50GF.

"Niezwykle ważna wiadomość! Samoloty FA-50GF właśnie weszły w dyżur bojowy. To kolejne realne wzmocnienie ochrony polskiego nieba, w tym naszej wschodniej granicy. Choć samoloty zostały zakupione bez uzbrojenia, udało się je pozyskać i dziś FA-50 mogą już wykonywać zadania bojowe. Krok po kroku MON, z @KosiniakKamysz na czele, uzupełnia brakujące zdolności i wzmacnia bezpieczeństwo Polski. Dziękuję @DowOperSZ, gen. Ireneuszowi Nowakowi i wszystkim żołnierzom @SilyPowietrzne za ogrom pracy. Od dziś nasze bezpieczeństwo ma nowych obrońców" – napisał wiceszef MON na swoim koncie na platformie X.

Zakupy uzbrojenia za czasów PiS

Przypomnijmy, że pod koniec lipca 2022 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził kontrakty na sprzęt z Korei Południowej. Chodziło o czołgi K2, armatohaubice K9 i samoloty FA-50. Dostawy dla Wojska Polskiego miały rozpocząć się jeszcze tego samego roku.

Było to jedno z największych polskich zamówień obronnych w ostatnich latach. Zamówiony sprzęt będzie wzmocnieniem potencjału odstraszania i obrony. Uzbrojenie ma być produkowane z szerokim udziałem polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Na początku lipca tego samego roku Błaszczak zatwierdził dokument dotyczący nowych śmigłowców. Kontrakt przewidywał dostawę 32 AW149 wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowo-symulatorowym. Dostawy zostaną zrealizowane w latach 2023-2029. Śmigłowce dla Wojska Polskiego zostaną wyposażone m.in. w systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, kierowane i niekierowane pociski rakietowe oraz systemy samoobrony. Będą wykonywały zarówno zadania transportu żołnierzy, jak i wsparcia pododdziałów z powietrza.

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