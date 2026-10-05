"Nie musi nas do niczego zachęcać". Kosiniak-Kamysz odpowiada Morawieckiemu

Propozycję Rozwoju Plus przedstawił Michał Dworczyk. Projekt zakłada dwie zasadnicze zmiany: 1.Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich posłów obu płci (w tym do PE) i senatorów do 60 roku życia. Szkolenie trwa do 58 dni i składa się z dwóch części – teoretycznej na Akademii Sztuki Wojennej 30 dni i praktycznej – poligonowej – 28 dni. Każdy może wziąć służbę zastępczą (np. sektor medyczny) – wnioski w tej sprawie składa się do Marszałka Sejmu lub Senatu. 2.Możliwość służby posłów (w tym do PE) i senatorów w WOT (na wzór Gwardii Narodowej w USA).

Jak zaznaczył europoseł, "Polska potrzebuje powszechnego szkolenia obronnego oraz szerokich i dobrze przygotowanych rezerw osobowych. Stowarzyszenie Rozwój Plus mówiło o tym jako pierwsze, bo trzeba mówić o tym co słuszne, nawet jeśli jest przy okazji trudne".

"Klasa polityczna powinna dawać przykład i służyć interesowi publicznemu, również w tym przypadku" – podkreślił Dworczyk.

Kosiniak-Kamysz: Nie trzeba nas zachęcać

Na propozycję polityków Mateusza Morawieckiego odpowiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk zapytał, dlaczego posłowie Rozwoju Plus nie skorzystali do tej pory z programu ćwiczeń "W gotowości", który MON prowadzi już od kilku miesięcy. Lider PSL wskazał też, że są posłowie, którzy przeszli gruntowne szkolenie obronne.

– Są tacy parlamentarzyści i ministrowie, jak pan minister Klimczak, którzy przeszli zaawansowane kursy na rzecz obronności. My wszyscy uczestniczyliśmy w wielkim szkoleniu, pierwszy raz na taką skalę organizowałem takie szkolenie dla wszystkich władz państwowych, uczestniczyli wszyscy ministrowie – powiedział.

– Więc zachęcam do udziału w ćwiczeniach "w gotowości", niech pan premier Morawiecki wejdzie na mObywatel, w 8 sekund się zarejestruje, rozumiem, że to nie PowerPoint, który jest ulubionym cyfrowym narzędziem pana premiera Morawieckiego, ale sobie na pewno z tym też poradzi, zarejestruje się i niech da dobry przykład. Nie musi nas do niczego zachęcać, to ja zachęcam jego – dodał Kosiniak-Kamysz.

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