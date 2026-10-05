Tak będą wyglądały nowe mundury. Pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat

W poniedziałek (5 października) w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie zaprezentowane zostały nowe wzory umundurowania dla polskich żołnierzy.

"Nowy wzór munduru polowego to kolejny etap modernizacji umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego. Nowy krój, trwalszy i lżejszy materiał oraz skuteczniejszy kamuflaż zwiększą komfort, swobodę ruchów i bezpieczeństwo żołnierzy. Po raz pierwszy przygotowano także krój dopasowany do kobiecej sylwetki. 7,5 tys. nowych mundurów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku" – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej w mediach społecznościowych.

"Po ponad 30 latach żołnierze Wojska Polskiego otrzymają nowy mundur polowy. Nowy krój, materiał i kamuflaż zostały opracowane i przetestowane z udziałem żołnierzy, z uwzględnieniem ich potrzeb i doświadczeń. Nowy mundur zapewni większą trwałość, komfort i funkcjonalność podczas służby. Projekt powstał w Polsce i tutaj będą szyte nowe mundury" – podało MON w kolejnym wpisie na platformie X.

Kosiniak-Kamysz: Niezwykły dzień dla Wojska Polskiego

Obecny wzór munduru polowego obowiązywał w polskiej armii od 33 lat. Nowy wzór maskujący to "K-03 Ryś". Będzie dostępny w pięciu kolorach – zarówno w wersji damskiej, jak i męskiej.

– To jest niezwykły dzień dla Wojska Polskiego. Człowiek jest najważniejszy, żołnierz Wojska Polskiego jest najważniejszy, jego bezpieczeństwo, przygotowanie, jego komfort służby jest dla nas najważniejszy. Dlatego po kilkunastu miesiącach prac ogłaszamy tę rewolucyjną zmianę dla żołnierzy Wojska Polskiego – mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Chcę też zapewnić, że wykorzystamy wszystkie zapasy, które zgromadziliśmy. Były bowiem w historii Wojska Polskiego lata, nie tak odległe, kiedy brakowało mundurów w jakiejkolwiek wersji i w jakimkolwiek kamuflażu, po prostu nikt ich nie kupił. Dzisiaj ich nie brakuje, ale zależy nam, by mundury w najlepszej wersji były dostępne jak najszybciej. To zadanie na najbliższe miesiące i lata. Wymiana będzie trwała, ale zostanie przeprowadzona efektywnie i z głową – podkreślił.

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