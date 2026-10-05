"Wobec bezprecedensowego ataku". Święczkowski podjął decyzję

Spór wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w kolejny etap. Prokurator z zespołu zajmującego się skutkami orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale KRS po 2017 roku przedstawił zarzuty dwóm osobom wykonującym obowiązki w TK. Chodzi o Zofię H., dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz Piotra P., komendanta Straży Trybunalskiej.

Z kolei według komunikatu prokuratury postępowanie dotyczy m.in. podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, a także złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych sędziów TK. Śledczy badają m.in. niezapewnienie czworgu sędziom warunków pracy i wynagrodzenia, nieprzydzielanie im spraw, niedopełnienie formalności związanych z ich zatrudnieniem oraz – w konsekwencji – uniemożliwienie im działalności orzeczniczej

Postępowanie dotyczy sytuacji czworga wybranych przez Sejm sędziów TK: Anny Korwin-Piotrowskiej, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza oraz Macieja Taborowskiego.

Zmiany personalne w TK

W odpowiedzi prezes Trybunału Konstytucyjnego podjął decyzję o zmianach personalnych w TK. Nowo mianowane osoby zastąpią Zofię H. i Piotra P. do czasu, aż ich sytuacja zostanie wyjaśniona.

"Wobec bezprecedensowego ataku @PK_GOV_PL wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności w Dyrektora Kancelarii i Komendanta Straży Trybunalskiej oraz ich zawieszenia w czynnościach służbowych, Prezes @TK_GOV_PL Pan Bogdan Święczkowski podjął decyzje personalne.Na czas nieobecności Dyrektora Kancelarii jego zastępowanie powierzył dotychczasowemu pracownikowi TK Pani Beacie Białowąs @BialowasB. Natomiast na stanowisku doradcy Prezesa TK ds. bezpieczeństwa Trybunału Konstytucyjnego zatrudniony został Pan Minister płk. @AndrzejStrozny" – czytamy na oficjalnym profilu trybunału na portalu X.

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