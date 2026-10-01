"Działając w stanie wyższej konieczności". Święczkowski pisze do Czarzastego

Święczkowski zwrócił się do marszałka i wicemarszałków Sejmu o procedowanie projektu podczas prac nad ustawą budżetową. Poprosił również o przekazanie dokumentu wszystkim posłom.

Prezes TK zaznaczył, że zatwierdzony projekt dochodów i wydatków Trybunału wraz z autopoprawką został przekazany ministrowi finansów w ustawowym terminie. W jego ocenie szef resortu Andrzej Domański nie wykonał jednak obowiązku polegającego na włączeniu projektu do ustawy budżetowej.

Trybunał bez pieniędzy w budżecie na 2027 rok

Jak przekazał Święczkowski, dwukrotnie poddawał projekt pod obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, jednak – jak twierdzi – z powodu braku wymaganego kworum nie udało się zatwierdzić go w formie uchwały.

W tej sytuacji, jak ocenił, konieczne było bezpośrednie przekazanie parlamentowi projektu planu finansowego.

"Jest to obecnie jedyne rozwiązanie, które pozwoli na prawidłowe wykonanie obowiązków ciążących na parlamencie w zakresie zapewnienia finansowania konstytucyjnemu organowi państwa" – napisał prezes TK.

Zmiany w TK. Berek czeka na decyzję prezydenta

Spór o funkcjonowanie Trybunału pozostaje elementem szerszego konfliktu dotyczącego jego składu i statusu części sędziów. Najnowsza odsłona sporu dotyczy wyboru na sędziego TK Macieja Berka, byłego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i prawą rękę premiera Donalda Tuska.

Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie odebrał ślubowania od Berka, wcześniej nie zrobił tego wobec czterech sędziów wybranych do Trybunału przez Sejm w marcu, a prezes Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania. Rządzący zarzucają prezydentowi i szefowi TK łamanie prawa.

21 września Berek napisał list do Nawrockiego, w którym zwrócił się o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie. Pałac Prezydencki podnosi wobec Berka wątpliwości formalne dotyczące jego doświadczenia zawodowego i pracy w charakterze radcy prawnego.

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