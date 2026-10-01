Szefernaker: Na tym polega siła tej prezydentury

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja została ogłoszona w wieczornym orędziu głowy państwa. Prezydent poinformował, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i "zakończył proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników". – To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej – powiedział Karol Nawrocki. Dodał, że decyzja ta nie oznacza wycofania zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. – Jako prezydent Rzeczypospolitej, zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następnym – przekazał prezydent RP.

Szefernaker: Cena paliwa zależy dziś od rządu

Szef gabinetu prezydenta zaznacza, że "mamy dziś rząd, który szantażuje Polaków i czyni z nich zakładników własnej politycznej wojny". "Ta wojna jest zwykłą przykrywką dla niezdolności do skutecznego działania. Polityka prowadzona przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego to konsekwentne działanie w sprawach ważnych dla obywateli" – ocenił Paweł Szefernaker.

"Rząd od dawna mógł szukać konsensusu i podejmować realne decyzje, ale zamiast tego wolał czynić Polaków zakładnikami własnej bezczynności oraz przerzucać odpowiedzialność na Pałac Prezydencki. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt ustawy obniżającej ceny paliw. Projekt ten został zablokowany" – przypomina minister.

Szefernaker zaznaczył, że "dziś cena paliwa zależy przede wszystkim od decyzji premiera Donalda Tuska. Na tym polega siła tej prezydentury: nie na pogoni za medialnym zamieszaniem, lecz na dotrzymywaniu słowa Polakom. Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie trzyma ten kurs i nie pozwala by odpowiedzialność rządu została przykryta medialnym teatrem".

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