"Nie kłamcie, tylko działajcie". Szefernaker odpowiada Szłapce
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"Nie kłamcie, tylko działajcie". Szefernaker odpowiada Szłapce

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Paweł Szefernaker zareagował na wpis Adama Szłapki
Paweł Szefernaker zareagował na wpis Adama Szłapki Źródło: PAP
Adam Szłapka ocenił, że "od tańszego paliwa dzieli nas teraz decyzja prezydenta". Na wpis rzecznika rządu zareagował Paweł Szefernaker.

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, przypomniał we wpisie na platformie X, że "na biurku prezydenta leży ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych".

"Od tańszego paliwa dzieli nas teraz decyzja prezydenta. Panie prezydencie, odwagi. Polacy czekają na podpis" – napisał.

Szefernaker reaguje na wpis Szłapki. "Nie kłamcie, tylko działajcie"

Na wpis rzecznika rządu zareagował Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

"Nawet sto razy powtórzone przez was kłamstwo nadal pozostaje kłamstwem" – stwierdził.

Prezydencki minister dodał, że "tymczasem od tańszych cen paliw dzieli nas przyjęcie prezydenckiej ustawy ograniczającej marże koncernów". "Wy po raz kolejny proponujecie nowy podatek, który od razu podniesie ceny paliw" – ocenił.

Paweł Szefernaker podkreślił, że "do wejścia w życie CPN nie jest potrzebna żadna nowa ustawa". "Wprowadziliście CPN w drugiej połowie sierpnia bez żadnej ustawy" – przypomniał.

"Nie kłamcie tylko działajcie. Budżet zarobił już wystarczająco dużo z VAT na rekordowo wysokich cenach paliw" – ocenił prezydencki minister.

Ceny paliw biją rekordy

W ubiegły piątek Sejm ponownie uchwalił rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 roku do marca 2027 roku ze zbycia paliw ciekłych. Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego CPN.

Uchwalona w miniony piątek ustawa to druga próba. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

We wtorek prezydent powiedział dziennikarzom, że rządowa ustawa o opodatkowania zysków koncernów paliwowych jest niekonstytucyjna, gdyż miałaby obowiązywać od marca 2026 roku.

Prezydent przedstawił własny projekt ustawy – "Paliwo Kosztuje Normalnie". Zakłada on zniesienie podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca 2027 roku, wprowadzenie limitu marży rafineryjnej, importowej i hurtowej oraz możliwość obniżenia akcyzy.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

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Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
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