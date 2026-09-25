"Nie kłamcie, tylko działajcie". Szefernaker odpowiada Szłapce

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, przypomniał we wpisie na platformie X, że "na biurku prezydenta leży ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych".

"Od tańszego paliwa dzieli nas teraz decyzja prezydenta. Panie prezydencie, odwagi. Polacy czekają na podpis" – napisał.

Szefernaker reaguje na wpis Szłapki. "Nie kłamcie, tylko działajcie"

Na wpis rzecznika rządu zareagował Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

"Nawet sto razy powtórzone przez was kłamstwo nadal pozostaje kłamstwem" – stwierdził.

Prezydencki minister dodał, że "tymczasem od tańszych cen paliw dzieli nas przyjęcie prezydenckiej ustawy ograniczającej marże koncernów". "Wy po raz kolejny proponujecie nowy podatek, który od razu podniesie ceny paliw" – ocenił.

Paweł Szefernaker podkreślił, że "do wejścia w życie CPN nie jest potrzebna żadna nowa ustawa". "Wprowadziliście CPN w drugiej połowie sierpnia bez żadnej ustawy" – przypomniał.

"Nie kłamcie tylko działajcie. Budżet zarobił już wystarczająco dużo z VAT na rekordowo wysokich cenach paliw" – ocenił prezydencki minister.

Ceny paliw biją rekordy

W ubiegły piątek Sejm ponownie uchwalił rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 roku do marca 2027 roku ze zbycia paliw ciekłych. Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego CPN.

Uchwalona w miniony piątek ustawa to druga próba. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

We wtorek prezydent powiedział dziennikarzom, że rządowa ustawa o opodatkowania zysków koncernów paliwowych jest niekonstytucyjna, gdyż miałaby obowiązywać od marca 2026 roku.

Prezydent przedstawił własny projekt ustawy – "Paliwo Kosztuje Normalnie". Zakłada on zniesienie podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca 2027 roku, wprowadzenie limitu marży rafineryjnej, importowej i hurtowej oraz możliwość obniżenia akcyzy.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

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