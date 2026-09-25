Morawiecki: Tusk robi śmieszne filmiki, nie panuje nad sytuacją

W ostatnich tygodniach w Polsce doszło do kilku aktów sabotażu. Władze wiążą to ze wzmożoną aktywnością Rosji, która chce odciąć Ukrainę od pomocy zachodnich sojuszników.

Tymczasem opozycja krytykuje Donalda Tuska za brak odpowiednich działań. Mateusz Morawiecki stwierdził podczas konferencji prasowej w Sejmie, że premier "wykorzystuje aparat państwa do walki politycznej zamiast w sposób uporządkowany, zdeterminowany realizować wszystkie zadania, do których został powołany, żeby chronić obywateli Polski".

– Mieliśmy do czynienia z szeregiem bardzo poważnych incydentów. 3-4 tygodnie temu płonie fabryka dronów WB-Electronics. Niedawno mamy akty sabotażu na kolei, które mogły doprowadzić do nieszczęścia. Obok tego widzimy bardzo wyraźnie, że nasilają się akty dywersji, sabotażu, z którymi mamy do czynienia praktycznie na terenie całej Polski – przypomniał lider Rozwoju Plus.

– Mamy do czynienia również z sytuacją absolutnie karygodną, gdzie w naszej najbardziej istotnej części architektury obrony radarowej, przeciwpowietrznej, przeciwlotniczej, w naszej bazie krąży sobie dron i funkcjonariusze dzwonią na numer 112, zamiast doprowadzić do szybkiego jego przejęcia albo unieszkodliwienia i odpowiedniego zajęcia się tą sprawą – kontynuował Morawiecki.

Morawiecki: Co robi Tusk?

W kontekście tych wszystkich zdarzeń były premier pyta, co robi szef obecnego rządu. Zdaniem Morawieckiego, niewiele.

– A co w tym samym czasie robi premier? W czasie, dodajmy jeszcze brutalnego ataku Ukraińca w Jarosławiu, gdzie mamy tutaj też pewne natychmiastowe wnioski do wyciągnięcia i konstruktywne propozycje, które przedstawimy. W tym samym czasie premier zamiast zająć się tematem, w sposób uporządkowany podejść do całego procesu ochrony Polski, obrony Polski, premier jedzie do Krakowa i wspiera swoją kandydatkę. Premier robi jakieś śmieszne filmiki, wreszcie w wyraźny sposób nie panuje nad całą sytuacją, bo rzecz jasna nie zna się na tym, nie potrafi – powiedział.

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