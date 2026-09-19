Prof. Dudek: Muszę przyznać rację Kaczyńskiemu

– Po raz pierwszy muszę przyznać rację prezesowi Kaczyńskiemu w opisie logiki tego konfliktu. Interesem koalicji rządowej było potęgowanie rozłamu na prawicy, dlatego poparto Horałę – powiedział Dudek w kanale "Super Expressu" na YouTube.

W piątek (18 września) Horała, związany z ugrupowaniem byłego premiera Mateusza Morawieckiego, został wybrany wicemarszałkiem Sejmu po tym, jak przepadła kandydatura Marcina Ociepy zgłoszona przez PiS.

W głosowaniu Horałę poparli m.in. posłowie koalicji rządzącej. W ocenie Dudka wynik głosowania pokazuje, że obecnej większości parlamentarnej zależy na pogłębianiu podziałów na prawicy.

Kaczyński: Dziś już wiem, dlaczego Morawiecki rozbił PiS

Kaczyński po wyborze Horały ostro zaatakował Morawieckiego, zarzucając mu zawarcie tajnego układu z obozem rządzącym. Były premier odrzucał wcześniej zarzuty o zamiar rozbijania Prawa i Sprawiedliwości.

Spór między środowiskami związanymi z PiS i Rozwojem Plus jest jednym z głównych konfliktów wewnątrz obozu prawicy, mimo że Morawiecki został przez Kaczyńskiego namaszczony na premiera rządu PiS i był nim przez sześć lat (2017-2023).

Hołownia głosował za Horałą, reszta klubu Polski 2050 nie. Prof. Dudek komentuje

Dudek zwrócił również uwagę na wynik głosowania w klubie Polska 2050. Za Horałą zagłosował lider ugrupowania Szymon Hołownia oraz jeszcze jeden poseł, podczas gdy pozostali członkowie klubu poparli kandydata PiS. Politolog określił sytuację w ugrupowaniu Hołowni jako "głęboki rozkład".

Od czwartku (17 września) Hołownia jest przewodniczącym klubu Polski 2050 po tym, jak z funkcji zrezygnował Paweł Śliz. Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów. Pełni również funkcję wicemarszałka Sejmu.

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