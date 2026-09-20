Niesiołowski uderza w Gibałę: To służy nacjonalistom

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. O urząd ubiega się ośmioro zarejestrowanych kandydatów: Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma w pierwszej turze ponad połowy ważnie oddanych głosów, dojdzie do drugiego głosowania.

Głos w sprawie krakowskich wyborów zabrał były poseł Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski. Polityk w ostrych słowach zaatakował Łukasza Gibałę.

"Jestem w Krakowie, poparłem Panią Monikę Piątkowską na urząd Prezydenta Krakowa. Mamy tu dziwaczną sytuację. Bardzo bogaty biznesmen niejaki Gibała usiłuje kupić ten urząd. Jemu to do czegoś jest potrzebne, ale nie Krakowowi. Ponieważ to służy nacjonalistom dlatego tu jestem" – napisał Niesiołowski.

Wybory w Krakowie. Oto lista kandydatów

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a ewentualna druga tura – 11 października. Do 3 września kandydaci mogli zgłaszać listy z podpisami poparcia. Trzeba było ich zebrać co najmniej 3 tys. Dla niektórych kandydatów okazało się to zbyt wymagające. W wyborach nie wystartuje kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak. Z rywalizacji odpadł również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Ostatecznie w wyborach w Krakowie ma wystartować osiem osób. Będą to: Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z głównych inicjatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (partia Razem), Monika Piątkowska (popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).