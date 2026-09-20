Niemiecki generał obejmie kluczowe stanowisko w NATO. Pierwszy raz od ponad 20 lat

Decyzję podjęli szefowie obrony 32 państw NATO podczas posiedzenia Komitetu Wojskowego w Kopenhadze. Carsten Breuer zastąpi na stanowisku obecnego przewodniczącego, włoskiego admirała Giuseppe Cavo Dragone. NATO oficjalnie poinformowało, że niemiecki generał został wybrany na trzyletnią kadencję.

Breuer rywalizował o stanowisko z szefową kanadyjskiego sztabu generalnego gen. Jennie Carignan. Gdyby wybór padł na nią, zostałaby pierwszą kobietą stojącą na czele Komitetu Wojskowego NATO.

– Dziękuję za okazane mi zaufanie. Poparcie szefów sztabów generalnych naszych sojuszników z NATO wiele dla mnie znaczy. Przed Sojuszem stoją wielkie zadania. Musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo oraz pokój w Europie i poza jej granicami – powiedział Breuer, cytowany przez DPA.

Jedno z najważniejszych stanowisk wojskowych w NATO

Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO. Tworzą go przedstawiciele wojskowi wszystkich państw członkowskich, a kilka razy w roku obraduje on również na szczeblu szefów obrony. Jego zadaniem jest wypracowywanie wspólnego stanowiska wojskowego i przekazywanie władzom politycznym NATO rekomendacji dotyczących m.in. obrony Sojuszu, operacji, ćwiczeń i rozwoju zdolności wojskowych.

Przewodniczący Komitetu Wojskowego reprezentuje stanowisko najwyższych dowódców wojskowych państw członkowskich i jest jednym z głównych wojskowych doradców władz Sojuszu. Sam Breuer podkreślił, że zdaje sobie sprawę ze znaczenia nowej funkcji. – Mam pełną świadomość odpowiedzialności, jaka wiąże się z tym zadaniem. Z wielką radością obejmę tę wymagającą i ważną funkcję. Cieszę się, że wspólnie z naszymi sojusznikami będę mógł wziąć odpowiedzialność za pokój i wolność w naszym Sojuszu – powiedział.

Ostatnim niemieckim wojskowym stojącym na czele Komitetu Wojskowego NATO był gen. Harald Kujat. Pełnił tę funkcję od 2002 do 2005 roku.

Carsten Breuer jest generalnym inspektorem Bundeswehry od marca 2023 roku. Odpowiada za niemieckie siły zbrojne w okresie ich intensywnej modernizacji i rozbudowy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wcześniej dowodził m.in. Dowództwem Terytorialnym Bundeswehry, które współtworzył od podstaw. W czasie pandemii COVID-19 kierował także sztabem kryzysowym w Urzędzie Kanclerskim.

NATO: Trzeba przejść od budżetów do realnych zdolności

Do wyboru Breuera doszło podczas spotkania, na którym wojskowi przywódcy NATO omawiali przede wszystkim realizację ustaleń ostatniego szczytu Sojuszu w Ankarze. Wśród najważniejszych tematów znalazły się wzmocnienie odstraszania i obrony zbiorowej, zwiększenie gotowości wojsk, obrona powietrzna i przeciwrakietowa, drony, cyberbezpieczeństwo, ochrona infrastruktury krytycznej oraz dalsze wsparcie Ukrainy.

Obecny przewodniczący Komitetu Wojskowego adm. Giuseppe Cavo Dragone podkreślił, że NATO musi teraz przejść od deklarowania coraz większych nakładów do budowania konkretnych zdolności wojskowych.