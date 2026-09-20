Z Rosją sobie poradzimy?

Doprawdy, niebywała jest zdolność odwracania kota ogonem i przekonuję się o tym, obserwując kolejne reakcje na wypowiedź Radosława Sikorskiego. Zaczęło się od jego stwierdzenia, że w przypadku ataku Rosji „pokonalibyśmy ją bardzo szybko”. I dalej: „Mamy gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o lotnictwo, nawet jeśli do tego potencjału nie wliczymy sił amerykańskich”.