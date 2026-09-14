W trakcie swojego wystąpienia w Kijowie podczas kongresu Yalta Euopean Strategy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że gdyby Rosja zaatakowała, wtedy "pokonalibyśmy ją bardzo szybko".

– Mamy gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o lotnictwo, nawet jeśli do tego potencjału nie wliczymy sił amerykańskich – przekonywał.

Słowa szefa polskiej dyplomacji nie uszły uwadze w Moskwie. Rzeczniczka tamtejszego MSZ Maria Zacharowa nazwała słowa polskiego ministra "rusofobią mózgu”. W swoim oświadczeniu zauważyła, że Sikorski rzekomo mówił o możliwym szybkim zwycięstwie Polski nad Rosją, choć w rzeczywistości mówił o potencjalnym konflikcie między Rosją a NATO.

Rosja ostrzega Zachód

Szef dyplomacji Federacji Rosyjskiej wystąpił we wtorek w programie "Wielka Gra" na antenie państwowego kanału Rossija 1. Jeden z wątków rozmowy dotyczył pojawiających się w niektórych zachodnich mediach twierdzeń jakoby Moskwa przygotowywała się do rychłego ataku na kolejne państwa.



Ławrow powtórzył wielokrotnie wyrażane stanowisko strony rosyjskiej. Kreml twierdzi, że niczego takiego nie ma w planach. – Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział i powtórzył to kilkakrotnie: "Nie planujemy nikogo atakować" – podkreślił Ławrow. Jak dodał, uderzenie militarne na inne kraje "to głupota i idiotyzm", które świadczą "o całkowitym braku sztuki rządzenia państwem".

Szef rosyjskiego MSZ przekonywał, że Rosja użyje siły wyłącznie wówczas, gdy Zachód zaatakuje Rosję. – Jeśli te rozmowy (na temat zakończenia wojny na Ukrainie – red.) oznaczają wasze (Zachodu – red.) przygotowania do ataku, to zapewniam: wojna będzie zupełnie inna i bardzo krótka. Radziłbym wszystkim zapamiętać te słowa – powiedział Ławrow.

Czytaj też:

Polskie służby w gotowości. Minister ujawnia Czytaj też:

Rosja zabrała głos po nocnych atakach przy granicy z Polską. Wskazała cele