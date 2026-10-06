Mentzen mówił o policjantkach. "Składam wniosek do Komisji Etyki"

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, opublikował w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające przyjęte do policji funkcjonariuszki. Film opatrzył ironicznym komentarzem: "Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie".

Jego wpis wywołał falę krytyki. "Panie Mentzen, w odróżnieniu od pana te policjantki dobrze służą Polsce" – skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Mentzen zostanie ukarany? Sroka składa wniosek

"Składam dzisiaj wniosek do Komisji Etyki Poselskiej w związku ze słowami posła Sławomira Mentzena, który postanowił zakpić z kobiet w mundurze. Z kobiet, które zdecydowały się przyjąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych ludzi" – przekazała za pośrednictwem platformy X poseł klubu PSL Magdalena Sroka, która jest byłą policjantką. Zakończyła służbę po rozpoczęciu kariery politycznej.

Wcześniej Sroka rzuciła politykowi Konfederacji wyzwanie. "Sławku, czas przelogować się z internetu na salę gimnastyczną! Łatwo kpić z kobiet służących w policji zza ekranu. Trudniej samemu zmierzyć się z wymaganiami, które one muszą spełnić, żeby założyć mundur" – stwierdziła poseł PSL.

"Przejdź dokładnie ten sam test sprawności fizycznej, który przechodzą kandydatki do policji. Bieg, zmiany kierunku, siła, szybkość i wytrzymałość. Bez taryfy ulgowej. Skoro podważasz ich sprawność – pokaż swoją. Sławku, podejmujesz wyzwanie?" – zapytała.

Komenda Główna Policji poinformowała, że funkcjonariuszki pełnią służbę we wszystkich rodzajach służb w Polsce, w tym: w służbie prewencyjnej – ponad 12,5 tys., kryminalnej – ponad 8,7 tys., wspomagającej – prawie 1,4 tys. oraz kontrterrorystycznej – 12 funkcjonariuszek.

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