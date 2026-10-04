Posłanka rzuca wyzwanie Mentzenowi. "Bez taryfy ulgowej"

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, opublikował w środę na platformie X nagranie przedstawiające m.in. zdjęcia przyjętych do Policji funkcjonariuszek. Film opatrzył ironicznym komentarzem: "Do dolnośląskiej policji trafiło 150 policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie".

Wpis Sławomira Mentzena wywołał falę krytyki.

Menzten kpi z policjantek. Sroka rzuca wyzwanie politykowi Konfederacji

Teraz wyzwanie Sławomirowi Mentzenowi rzuciła Magdalena Sroka, poseł PSL, była policjantka.

"SŁAWKU, CZAS PRZELOGOWAĆ SIĘ Z INTERNETU NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ!" – czytamy na platformie X na koncie PSL.

"Łatwo kpić z kobiet służących w Policji zza ekranu. Trudniej samemu zmierzyć się z wymaganiami, które one muszą spełnić, żeby założyć mundur" – napisano.

PSL podkreśla, że poseł partii, Magdalena Sroka "rzuciła Sławomirowi Mentzenowi konkretne wyzwanie".

"Przejdź dokładnie ten sam test sprawności fizycznej, który przechodzą kandydatki do Policji. Bieg, zmiany kierunku, siła, szybkość i wytrzymałość. Bez taryfy ulgowej. Skoro podważasz ich sprawność – pokaż swoją. Sławku, podejmujesz wyzwanie?" – czytamy.

Wcześniej w rozmowie z Wirtualną Polską była policjantka i przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Sylwia Szary wystosowała zaproszenie do Sławomira Mentzena. – Jeśli pan poseł chce, zapraszam na testy sprawnościowe. Myślę, że wielu polityków mogłoby sobie z nimi nie poradzić – powiedziała.

Tyle kobiet służy w Policji

Komenda Główna Policji poinformowała, że funkcjonariuszki pełnią służbę we wszystkich rodzajach służb, w tym: w służbie prewencyjnej – ponad 12,5 tys. funkcjonariuszek, kryminalnej – ponad 8,7 tys. funkcjonariuszek, wspomagającej – prawie 1,4 tys. funkcjonariuszek oraz kontrterrorystycznej – 12 funkcjonariuszek.

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