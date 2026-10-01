"To zwykłe chamstwo". Kosiniak-Kamysz grzmi po słowach Mentzena

Wpis Mentzena, w którym kpi z nowo przyjętych do dolnośląskiej policji funkcjonariuszek wywołał oburzenie. Polityk twierdzi, że policjantki nie będą w stanie zwalczać np. przestępczości zorganizowanej. W odpowiedzi politycy Koalicji 15 października zarzucili mu brak kultury i nieprzydatność dla społeczeństwa.

Głos zabrał również zapytany minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz nie szczędził mocnych słów pod adresem Mentzena.

"Szowinizm i umniejszanie wartości kobiet to zwykłe chamstwo. Plucie na mundur to skrajna głupota i skandal, szczególnie w dobie rosnących zagrożeń, gdy każdego dnia to także Policjanci i Policjantki zapewniają bezpieczeństwo nam wszystkim. Policjantki służą, interweniują i dbają o nasze bezpieczeństwo. Zawsze będę bronił kobiet w mundurze, którym za służbę należy się wielki szacunek. Panie Mentzen… wstyd" – napisał szef MON na swoim koncie na platformie X.

Co powiedział Mentzen

Mentzen zamieścił na swoim koncie na platformie X film, na którym skomentował informację o naborze do dolnośląskiej policji. Polityk zakpił z faktu, że duża część nowych funkcjonariuszy to kobiety.

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – mówi na nagraniu.

Jego wypowiedź wywołała ostrą reakcję innych polityków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński stwierdził, że w odróżnieniu od Mentzena, "te policjantki dobrze służą Polsce". Głos zabrała także rzecznik resortu Karolina Gałecka.

"To oficjalne stanowisko partii Konfederacja wobec kobiet służących w obronie ojczyzny panie Menzten? Te kobiety, z których pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas" – napisała na X.

Do wypowiedzi Mentzena odniósł się także premier Donald Tusk. Szef rządu zamieścił w sieci zdjęcie policjantek i opatrzył je podpisem "Duma!".

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