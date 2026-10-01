Mentzen kpi z policjantek. Burza po wpisie polityka

Mentzen zamieścił na swoim koncie na platformie X film, na którym skomentował informację o naborze do dolnośląskiej policji. Polityk zakpił z faktu, że duża część nowych funkcjonariuszy to kobiety.

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – mówi na nagraniu.

Oburzenie po słowach Mentzena

Jego wypowiedź wywołała ostrą reakcję innych polityków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński stwierdził, że w odróżnieniu od Mentzena, "te policjantki dobrze służą Polsce". Głos zabrała także rzecznik resortu Karolina Gałecka.

"To oficjalne stanowisko partii Konfederacja wobec kobiet służących w obronie ojczyzny panie Menzten? Te kobiety, z których pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas" – napisała na X.

Do wypowiedzi Mentzena odniósł się także premier Donald Tusk. Szef rządu zamieścił w sieci zdjęcie policjantek i opatrzył je podpisem "Duma!".

Rekordowe zatrudnienie w policji

Prawie 104 tys. funkcjonariuszy służy obecnie w polskiej Policji. To rekordowy wynik w historii formacji. Spada również liczba wakatów, a chętnych do służby jest coraz więcej. Poziom wakatów wynosi obecnie 6 proc. Do obsadzenia pozostaje niewiele ponad 6,5 tys. etatów – podało w środę RMF FM. Rok wcześniej brakowało ponad 11 tys. policjantów, a dwa lata wcześniej niemal 14 tys.

W lipcu 2025 r. media informowały o ponad 13 tys. nieobsadzonych etatów w Policji. W pierwszych pięciu miesiącach tamtego roku chęć wstąpienia do formacji wyraziło ponad 14 tys. osób. Wskazywano wówczas m.in. na dużą rotację. Część kandydatów odpadała podczas rekrutacji, inni rezygnowali w trakcie szkolenia.

Od 1 lipca 2025 r. funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej zostali objęci nowym świadczeniem mieszkaniowym. Jego wysokość wynosi od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby

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