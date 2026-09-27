Nieobecni racji nie mają

NOTATNIK MALKONTENTA Gdyby zapytać przypadkową osobę, do kogo kieruje swój przekaz Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, niemal na pewno padłaby odpowiedź, że jedną z najważniejszych grup docelowych jest biznes, w szczególności mały i średni.
Czy można zatem wyobrazić sobie lepsze miejsce dla zaprezentowania swoich pomysłów przez tę frakcję Konfederacji niż spotkanie ważnej organizacji, skupiającej przedsiębiorców?
Taką okazję miał Sławomir Mentzen niedawno.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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