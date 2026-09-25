Tusk: Nie będziemy grali w szachy z prezydentem

Premier Donald Tusk opublikował nagranie, w którym odnosi się do ostatniego ruchu ministra finansów. Chodzi o transkrypcje tzw. małżeństw jednopłciowych.

– Nawrocki, Kaczyński, Mentzen, Braun. Z uporem maniaka blokują każdą próbę cywilizowania prawa. Nawet wtedy, kiedy chodzi o godne ludzkie życie. Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności. Ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali – zapowiada lider Ko.

– I tak jak w innych sprawach, i tu znaleźliśmy legalną drogę, aby tę blokadę, te weta, ten upór przełamać. Minister finansów podpisał właśnie bardzo ważną interpretację. I z niej będą wynikały bardzo praktyczne konsekwencje. Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o wspólne rozliczanie się. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności. Każdy będzie traktowany w Polsce tak samo. Oczywiście wolałbym proste i oczywiste rozwiązania, ale z nimi inaczej nie da rady. I dlatego jedziemy do przodu – podsumował Tusk.

Ruch Domańskiego

Szef resortu finansów podpisał w czwartek dokument, który ma stanowić ułatwienie prawne dla osób żyjących w związkach jednopłciowych.

Członek rządu Donalda Tuska poinformował o sprawie w mediach społecznościowych. "Podpisałem dziś interpretację ogólną, która zapewnia, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie" – napisał na portalu X Andrzej Domański.

To kolejna decyzja, która w praktyce wprowadza do polskiego systemu prawnego tzw. małżeństwa jednopłciowe. Przypomnijmy, że od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego w całej Polsce dysponują nowymi wzorami dokumentów, które umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów "małżeństw" jednopłciowych. W odpisie znajduje się informacja, że akt sporządzono w wyniku transkrypcji małżeństwa zawartego poza Polską. Wzór aktu dotyczącego małżeństw zawieranych w Polsce nie został zmieniony.

Szefernaker: To niezgodne z Konstytucją

Do sytuacji odniósł się w czwartek w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"To jest niezgodna z Konstytucją próba faktycznego zrównania małżeństwa ze związkami jednopłciowymi. Bez zmiany Konstytucji, bez ustawy, bez debaty, bez uczciwego powiedzenia Polakom, co naprawdę się dzieje" – zauważył prezydencki minister.

Szefernaker podkreślił, że "każdy ma prawo do prywatnego życia według własnych wyborów". "Ale państwo ma obowiązek chronić porządek prawny i wspierać podatkowo małżeństwo, instytucję rodziny, trwałości i odpowiedzialności, a nie rozszerzać te same przywileje decyzją administracyjną na inne formy relacji" – zastrzegł.

Zdaniem szefa Gabinetu Prezydenta RP, "to jest wprowadzanie rewolucji światopoglądowej pieczątką ministra finansów".