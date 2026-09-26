Tusk opublikował kuriozalne nagranie. Zwrócił się do Nawrockiego

Donald Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł za litr jeżeli jego partia wygra wybory. Obecnie cena za litr sięga 8 złotych.

Większa część ceny paliwa to podatki. Państwo mogłoby w prosty sposób obniżyć ceny paliwa obniżając opodatkowanie, jednak tego nie robi. Do tego paliwa drożeją przez blokadę Cieśniny Ormuz wynikającą z wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Tusk: Robimy te tańsze paliwa?

Obóz rządzący przekonuje jednak, że wysokie ceny paliw to wina prezydenta Karola Nawrockiego, bo nie podpisał ustawy o opodatkowaniu tzw. nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych

W sobotę szef rządu zamieścił na X krótki filmik. Widzimy na nim jak Tusk przechodzi obok Pałacu Belwederskiego.

– To co? Robimy te tańsze paliwa, tak? Czekam na podpis panie prezydencie – mówi na nagraniu premier.

Ustawa o dodatkowym opodatkowaniu koncernów

W ubiegłym tygodniu Sejm ponownie uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W reakcji na stronie głowy państwa ukazał się Komunikat Kancelarii Prezydenta w sprawie procedowanej ustawy o nowym podatku od paliw, w którym argumentuje ona, że celem nie może być kolejny podatek, lecz celem musi być tańsze paliwo. Prezydent przypomniał w nim swoje stanowisko. Zdaniem Pałacu prezydenckiego ustawa rządowa nie zawiera mechanizmów gwarantujących przeznaczenie wpływów z podatku na cel obniżki cen paliw, a ponadto wciąż zawiera elementy o charakterze retroaktywnym.

Przypomnimy na wstępnie, że jest to druga próba koalicji rządowej wprowadzenia dodatkowego podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Jak wspomnieliśmy, Kancelaria prezydenta argumentowała m.in., że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

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