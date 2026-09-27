Taśma z kutasem

Ale zupełnie fatalne jest to, że ministra nie potrafi wycofać się z chybionych decyzji, strzelając w kolano sobie i swoim politycznym promotorom. Dobitnie pokazała to awantura o rektorstwo Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w której z pożytkiem dla miłościwie panującej nam władzy dałoby się wykorzystać „Pana Tadeusza”. Tak, tak, to przecież w tym dziele niebacznie usuwanym z edukacji szkolnej Jacek Soplica tak tłumaczył Sędziemu:

Tymczasem, bracie, z Hrabią trzeba przyjść do zgody; Jest to cudak, fantastyk trochę, ale młody, Poczciwy, dobry Polak; potrzebny nam taki, W rewolucjach bardzo potrzebne cudaki, Wiem z doświadczenia; nawet głupi się przydadzą, Byle tylko poczciwi i pod mądrych władzą.