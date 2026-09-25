"Zwracam się z prośbą o zaniechanie prac". Nowacka zablokowała darmowe obiady w szkołach?

Od 1 września 2022 r. każda szkoła w Polsce ma obowiązek zapewnić uczniom ciepły posiłek. W większości placówek obiad jest płatny. To oznacza, że problem niedożywienia dzieci z uboższych rodzin wciąż pozostaje nierozwiązany. Partia Razem złożyła w Sejmie projekt ustawy, który ma zmienić tę sytuację. Pod tą inicjatywą podpisali się również posłowie PiS, Lewicy oraz Wolnych Republikanów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą zostać zwolnieni z opłat za obiady, jeśli znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej albo losowej. W praktyce jednak brak jednoznacznych kryteriów sprawia, że dostęp do darmowych posiłków zależy często od uznaniowych decyzji urzędników.

Decyzją marszałka Włodzimierza Czarzastego projekt trafił jednak do sejmowej "zamrażalki". Jak się jednak okazuje, to Ministerstwo Edukacji Narodowej miało wysłać do Czarzastego prośbę o zablokowanie projektu.

Nowacka blokuje projekt Razem

Podczas posiedzenia połączonych Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które miało miejsce 30 lipca tego roku posłowie debatowali nad projektem dotyczącym darmowych obiadów w szkołach. Pod koniec dyskusji przewodniczący komisji poseł KO Michał Krawczyk przekazał, że 29 czerwca 2026 r. do marszałka Sejmu zostało skierowane pismo od MEN w sprawie projektu. Zawarto w nim prośbę o "zaniechanie prac" nad ustawą.

"W pracach nad zapewnieniem dobrej jakości posiłków w szkołach podstawowych resort rozważa uwzględnienie problematyki żywienia w kontekście specjalnych potrzeb żywieniowych, na przykład alergie, diety eliminacyjne, bardzo istotnych z perspektywy zdrowia uczniów i uczennic. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zaniechanie prac nad tym przedmiotowym projektem poselskim w zakresie jego dalszego procedowania. Z poważaniem, Barbara Nowacka, minister edukacji" – napisała szefowa MEN.

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