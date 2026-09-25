MON odpowiada ws. jednostki w Poniatowej. "Nikt nie zrezygnował z budowy"

Spór o przyszłość jednostki w Poniatowej trwa od miesięcy. W 2023 roku ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak podpisał decyzję o rozpoczęciu formowania 18. Brygady Zmotoryzowanej, czwartej brygady w strukturze 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jej dowództwo miało znajdować się właśnie w Poniatowej.

Politycy PiS ponownie zażądali od resortu wyjaśnień. Wskazują, że samorząd przekazał pod inwestycję ponad 16 hektarów gruntów, a zapowiadany kompleks do tej pory nie powstał. W styczniu informowano, że gmina otrzymała pismo o odstąpieniu od przejęcia pierwotnie wskazanych gruntów.

PiS pyta, co stało się z zapowiadaną jednostką

Mariusz Błaszczak przekonywał, że rozbudowa obecności Wojska Polskiego na wschodzie kraju jest szczególnie istotna w obecnej sytuacji bezpieczeństwa. – Tu nie ma czasu, tu trzeba działać. Albo jest zagrożenie i wtedy należy działać, albo zagrożenia nie ma i rządzący się bawią. Przy czym, proszę Państwa, jest gorzej, bo zagrożenie jest, a rządzący się bawią, tudzież załatwiają jakieś interesy pod stołem. Nie pozwolimy na to. Polska musi być bezpieczna. Gwarancją bezpieczeństwa jest to, żeby Wojsko Polskie się rozrastało, żeby było liczniejsze, ale także wyposażone w nowoczesną broń – mówił wiceprezes PiS.

Przemysław Czarnek zwrócił z kolei uwagę, że od poprzedniej konferencji polityków PiS w tej sprawie minęło osiem miesięcy.

Sprawa trafiała już wcześniej do MON w formie interpelacji poselskich. Jeszcze w czerwcu Michał Moskal pytał resort m.in. o postępy w poszukiwaniu alternatywnej lokalizacji w Poniatowej. We wrześniu kolejną interpelację dotyczącą inwestycji złożył Mariusz Błaszczak.

MON odpowiada: To kłamstwo

Po najnowszych zarzutach PiS Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, w którym stanowczo zaprzeczyło, że zrezygnowało z utworzenia jednostki. "Po raz kolejny informujemy, że nikt nie zrezygnował z budowy jednostki wojskowej w Poniatowej. To kłamstwo było już dementowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej" – przekazał resort.

MON zapewnia, że plany dotyczące 18. Brygady Zmotoryzowanej nie zostały porzucone. Zmianie ma ulec natomiast konkretna działka przeznaczona pod wojskowy kompleks. "Fakty: 18. Brygada Zmotoryzowana pozostaje w Poniatowej. Zmienić trzeba lokalizację, bo na pierwotnie wskazanym terenie odkryto szczątki ofiar hitlerowskiego terroru" – czytamy.

Resort podkreślił, że obecnie poszukiwany jest alternatywny teren spełniający wojskowe wymagania: "Resort obrony jasno już informował, że nie rezygnuje z utworzenia jednostki i szuka alternatywnego terenu w Poniatowej lub jej bezpośrednim otoczeniu, spełniającego wymagania dla kompleksu wojskowego".

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