Kwaśniewska oceniła Nawrocką. "Bardzo fajnie"

Co ciekawe, była pierwsza dama nie szczędziła swojej następczyni ciepłych słów. – Bardzo fajnie, że pani Marta ma takie aktywne podejście do sprawy – powiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Jednocześnie zaznaczyła, że nie zamierza udzielać swojej następczyni rad.

Marta Nawrocka w ostatnim czasie jest coraz bardziej obecna w przestrzeni publicznej. Udziela wywiadów, mówi o swoich inicjatywach, ale też o życiu prywatnym i poglądach. 10 września pojawiła się m.in. w programie "Rymanowski Live", gdzie odpowiadała na pytania dotyczące zarówno jej działalności jako pierwszej damy, jak i spraw społecznych.

Teraz o aktywność Marty Nawrockiej zapytana została Jolanta Kwaśniewska, która pełniła funkcję pierwszej damy w latach 1995-2005.

Kwaśniewska o Nawrockiej: "Jak wykorzystać swoje pięć minut"

W rozmowie z Jastrząb Post Kwaśniewska pozytywnie odniosła się do sposobu, w jaki Marta Nawrocka podchodzi do swojej nowej roli.

– Myślę, że każdy z nas wybiera swoją drogę ze względu na wrażliwość i obecna pierwsza dama zastanawia się, jak wykorzystać to swoje pięć minut. Bardzo fajnie, że pani Marta ma takie aktywne podejście do sprawy – powiedziała Jolanta Kwaśniewska.

Dziennikarka zapytała również, czy była pierwsza dama miałaby dla swojej następczyni jakieś rady. Kwaśniewska nie chciała jednak występować w roli mentorki. – Każda z nas ma swoją drogę i myślę, że tak jak do tej pory też, nie bardzo wychylałam się z tymi radami (...). W sercu czujemy, jak powinniśmy działać. No i tyle – odpowiedziała.

Marta Nawrocka wcześniej mówiła o Kwaśniewskiej

Co ciekawe, niedawno sytuacja była odwrotna. Podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim Marta Nawrocka została zapytana o Jolantę Kwaśniewską i pozostałe poprzedniczki. Przyznała wówczas, że jeszcze wcześniej przeczytała książkę byłej pierwszej damy.

Nawrocka nie chciała jednak wystawiać ocen kobietom, które wcześniej pełniły tę rolę. – Ja nie jestem tu od oceniania – podkreśliła.

Dodała, że każda z poprzednich pierwszych dam reprezentowała Polskę, angażowała się społecznie i charytatywnie oraz wspierała swojego męża. Jej zdaniem wszystkie wniosły coś do życia publicznego i zasługują za swoją pracę na szacunek i uznanie.

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