"Kasia miała tajny plan". Nawrocka wyznała, co po wyborach mówiła jej córka

W rozmowie na kanale Bogdana Rymanowskiego, Marta Nawrocka opowiedziała o tym, jak najmłodsza córka, Kasia, zareagowała na to, że jej tata został prezydentem. Pierwsza dama wyznała, że 8-latka miała "tajny plan".

– Kasia miała tajny plan, jak poszła do I klasy, żeby udawać, że nie jest córką prezydenta. Wiedziała, że tata został prezydentem, ale do końca nie zdawała sobie sprawy, z czym wiąże się to wszystko – opowiada Nawrocka.

– Ludzie podchodzili do niej na ulicy, zaczepiali ją, mówili do niej po imieniu i ona mówi "mamo, skąd ta pani wie, jak mam na imię?". Była bardzo zdziwiona. Widać, że jest niespokojna, jak ktoś podchodzi i chce zrobić zdjęcie, bo to jej mama, tata, a tu ktoś przychodzi i przeszkadza w czasie rodzinnym. Wymyśliła sobie, że jak pójdziemy na rozpoczęcie roku to będziemy udawać, że tata nie jest prezydentem, ale tata przyjechał na rozpoczęcie roku i koniec. Zaprzepaścił plany – wspominała Marta Nawrocka.

"Kasia potrzebuje bezpieczeństwa"

W rozmowie Nawrocka zdradziła również, czego obecnie najbardziej potrzebuje najmłodsze dziecko. – Dla Kasi szczególnie ważne są zwyczajne rzeczy i poczucie bezpieczeństwa. Rodzice chcą, aby mimo nowych obowiązków i zainteresowania opinii publicznej mogła rozwijać się jak każde inne dziecko – podkreśla żona prezydenta RP.

Pierwsza dama zaznacza, że choć życie rodziny wygląda dziś inaczej, to jest szczęśliwe. Ona sama także czuje się w swojej roli dobrze. – Czuję się szczęśliwa w Pałacu. Myślę, że moje życie codziennie się nie zmieniło jakoś strasznie, oprócz tego, że jestem bardziej rozpoznawalną osobą. Mamy małe dzieci. One też wymuszają na nas, by żyć tak jak żyliśmy. Chodzić do sklepu, chodzić na zakupy, iść na plac zabaw, iść do kina – zaznacza.

Bogdan Rymanowski dopytywał, czy pierwsza dama może spokojnie zrobić zakupy. – Pewnie, że tak. Robimy to z Kasią bardzo często. Kasia jest w takim wieku, że ona potrzebuje kontaktu z rówieśnikami i bawić się na placu zabaw. Uwierzy mi pan redaktor, że jest to możliwe – mówi Marta Nawrocka.

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