Burza po koncercie dla młodzieży. Jest oświadczenie ws. rapera

Występ Eryka Moczko, znanego również z grupy Dresscode, podczas koncertu "Back to School" na Bemowie wywołał falę oburzenia w mediach społecznościowych. Impreza była skierowana przede wszystkim do młodzieży, a internauci zwrócili uwagę na wulgarny język rapera. Teraz Zarząd Dzielnicy Bemowo zapowiada konsekwencje wobec artysty i zaostrzenie procedur przy organizacji podobnych wydarzeń.

Afera po występie kontrowersyjnego rapera na Bemowie

Koncert odbył się 4 września przed Urzędem Dzielnicy Bemowo. Na scenie pojawili się Blanka, Tymek oraz Eryk Moczko. To właśnie występ ostatniego z artystów wywołał największe emocje. W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiły się zarzuty dotyczące nieodpowiednich treści prezentowanych podczas imprezy, w której uczestniczyła młodzież.

"Co za skandaliczne teksty ze sceny! Wydział Kultury zorganizował coś takiego?", "To jest kpina i za publiczne pieniądze... a pod sceną kilkuletnie dzieci...", "Koniecznie należy wyciągnąć konsekwencje wobec organizatora tak patologicznego zdarzenia, którego koncertem nie można nazwać!" — pisali internauci.

Władze grożą konsekwencjami

Po fali krytyki Zarząd Dzielnicy Bemowo wydał oświadczenie. Władze dzielnicy przyznały, że występ rapera nie powinien był się odbyć w ramach wydarzenia skierowanego do młodych mieszkańców.

"Występ pana Eryka Mroczko na wydarzeniu "Back to School" skierowanym do bemowskiej młodzieży po prostu nie powinien mieć miejsca. Wobec wykonawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zapisami zawartej umowy. Zapewniamy, że czerpiemy z tego wydarzenia wyraźne wnioski na przyszłość" — podano.

Władze dzielnicy zapowiedziały również zmianę zasad dotyczących zapraszania artystów na imprezy dla młodzieży. "Niezwłocznie poddaliśmy weryfikacji nasze wewnętrzne procedury związane z organizacją koncertów. Kryteria doboru oraz proces weryfikacji artystów zapraszanych na wydarzenia dla młodzieży zostaną radykalnie zaostrzone, aby każda kolejna inicjatywa organizowana przez Dzielnicę była w pełni bezpieczna i odpowiednia dla młodych mieszkańców Bemowa" – podkreślono.

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