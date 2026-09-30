Posłanka apeluje do Stanowskiego. "Zatrzymaj te filmiki"

W ostatnim czasie media społecznościowe zalała fala filmików tworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji. Pojawia się na nich często szef Kanału Zero w konfiguracji z różnymi znanymi osobami. Niektóre materiały Krzysztof Stanowski publikuje na swoim profilu, nie kryjąc rozbawienia wizją twórcy.

Stanowski i Żukowska na nagraniu AI. Posłanka apeluje do szefa Kanału Zero

Teraz po platformie X zaczął krążyć filmik, na którym zestawiono dziennikarza z posłanką Lewicy Anną Marią Żukowską. Polityk idzie przez stołówkę, w stylu amerykańskich filmów o nastolatkach w szkole, z jedzeniem na tacy i prawie upada, ślizgając się na brudnej podłodze. W ostatniej chwili ratuje ją właśnie stworzony przez AI Stanowski, nie kryjąc dumy ze swojego refleksu.

".@K_Stanowski weź zatrzymaj te filmiki z nami, bo oboje umrzemy " – skomentowała to na X wyraźnie rozbawiona Anna Maria-Żukowska.

To nie jedyny filmik, w którym wykorzystano wizerunek Żukowskiej i Stanowskiego. Po sieci krąży również m.in. nagranie, na którym posłanka tańczy na plaży z szefem Kanału Zero i Robertem Mazurkiem.

Stanowski rapuje z prezydentem. Wiralowy filmik

Wcześniej duże zamieszanie wzbudził inny materiał. Szef Kanału Zero występuje na nim z prezydentem Karolem Nawrockim i wspólnie rapują w języku angielskim. Autorem filmu jest Wojtek Dmowski, który zajmuje się tworzeniem materiałów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Filmik, choć nieprawdziwy, rozbawił internautów.

"Niektórzy twierdzą, że to AI. Dementuję" – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski, publikując nagranie z TikToka.

"Sztosss KOCHAMMMMM"; "Mistrzostwo w swej boskiej prostocie"; "Doskonałe to jest!"; "Trzymałem tam światło. Potwierdzam"; "Czekam na trasę koncertową!"; "Frajerzy z Wyborczej już piszą artykuł"; "Te sygnety i garnitury to jest klasa stylowa"; "Opener 2027?"; "No raczej, przecież widać, że to prawdziwe" – pisali internauci w komentarzach.

Czytaj też:

Nowy program w Kanale Zero. "Najmądrzejsi ludzie w Polsce" Czytaj też:

"Jesteście kłamcami i durniami". Dziennikarz nie zamierza przepraszać