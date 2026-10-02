Zwrot ws. cen paliw. "Ludzie by go zjedli i tylko dlatego podpisał"

Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

– Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników – powiedział prezydent w telewizyjnym orędziu wygłoszonym w czwartek (1 października).

Jak dodał, "obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej".

Klimczak "zbulwersowany skalą hipokryzji" w orędziu prezydenta

– Oglądałem wystąpienie prezydenta, gęsto się tłumaczył. Tak naprawdę nie ma wytłumaczenia dla swojej decyzji. Bulwersujące jest, jaką skalę hipokryzji przedstawił w swoim orędziu – powiedział w piątek (2 października) minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Domaga się szybkiego z dnia na dzień obniżenia cen paliw, a ja się zapytam pana prezydenta: dlaczego pan tydzień zwlekał? Kiedy decyzję podjął Sejm i Senat? I dlaczego sam się domaga z dnia na dzień, a przespał tydzień? – wskazał szef MI.

Jego zdaniem decyzja prezydenta "nie ma nic wspólnego z jego merytoryczną analizą tych ustaw, bo on żadnej ustawy merytorycznie nie analizuje". – O wszystkim decyduje jego kalkulacja polityczna – przekonywał Klimczak.

Jak dodał, Nawrocki "doskonale wiedział, że nie obroni się przed Polakami, nie podpisując tej ustawy". – Ludzie by go zjedli i tylko dlatego podpisał tę ustawę, a później buńczucznie opowiadał, dlaczego podpisuje. Winny się tłumaczy i on naprawdę gęsto się tłumaczy, ale nie wytłumaczy tego – oświadczył.

Nawrocki o swoim projekcie ustawy: Natychmiastowy spadek cen paliw o ponad 2 zł na litrze

We wrześniu prezydent złożył w Sejmie projekt ustawy "Paliwo Kosztuje Normalnie", zakładający m.in. zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej, możliwość elastycznego obniżania akcyzy oraz ustawowe limity marż rafineryjnych, importowych i hurtowych koncernów paliwowych.

– Taki mechanizm oznaczałby natychmiastowy spadek ceny paliwa o ponad 2 zł na litrze. Marszałek Sejmu jednak mrozi ten projekt – podkreślił Nawrocki w orędziu.

Dodał, że "zamiast obniżania cen rząd woli zarabiać na podatkach od paliw, bo olej napędowy po 9 zł to więcej pieniędzy w budżecie z VAT–u i większy zysk dla Orlenu, który potem wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę".

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