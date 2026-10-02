Gwiazda Hollywood z zakazem zbliżania. Oskarżono ją o przemoc wobec dziecka

Halle Berry znalazła się w centrum poważnego sporu sądowego z byłym mężem Olivierem Martinezem. Francuski aktor złożył wniosek o tymczasowy zakaz zbliżania się oraz wyłączną opiekę nad ich 12-letnim synem Maceo. W dokumentach sądowych zarzucił aktorce przemoc wobec chłopca. Berry za pośrednictwem swojej prawniczki stanowczo odrzuca te twierdzenia.

Olivier Martinez oskarża Halle Berry. Chodzi o przemoc wobec dziecka

Według dokumentów, do których dotarł magazyn "People", Martinez twierdzi, że 26 września doszło do fizycznego starcia między Berry a jej dzieckiem. Aktor utrzymuje, że podczas kłótni aktorka miała chwycić syna za szyję i go dusić.

W swoim wniosku Martinez przekonuje, że nie był to odosobniony przypadek. Jak twierdzi, w poprzednich latach miało dochodzić również do innych sytuacji, które określił jako fizyczną, werbalną i emocjonalną przemoc. Z relacji byłego męża Berry wynika również, że podczas ostatniego incydentu w domu obecny był partner aktorki, muzyk Van Hunt.

1 października sędzia sądu hrabstwa Los Angeles częściowo uwzględnił wniosek Martineza o tymczasowy zakaz zbliżania się. Jednocześnie zmieniono tymczasowo zasady kontaktów Halle Berry z synem. Aktorka może nadal spotykać się z Maceo, ale w określonych godzinach i dniach.

Postanowienie ma obowiązywać do kolejnego posiedzenia sądu zaplanowanego na 16 października. Wtedy sąd ma zdecydować o dalszych krokach w sprawie. Martinez ubiega się o wyłączną opiekę nad synem. Do tej pory byli małżonkowie dzielili prawną opiekę nad Maceo.

Aktorka odpowiada na zarzuty

Prawniczka aktorki Marina Beck zdecydowanie odrzuciła oskarżenia. W oświadczeniu przekazanym "People" określiła wniosek Martineza jako "całkowicie bezpodstawny i celowo wprowadzający w błąd".

Obrona Berry twierdzi, że istnieje obszerna dokumentacja dotycząca wcześniejszych konfliktów między byłymi małżonkami. Według prawniczki, Martinez miał wielokrotnie naruszać postanowienia sądu oraz ingerować w kwestie związane z terapią i edukacją syna.

Rozwód Berry i Martineza został sfinalizowany w 2023 roku po wieloletnim postępowaniu. Ustalono wówczas wspólną opiekę prawną nad Maceo, a Berry zobowiązano m.in. do płacenia byłemu mężowi 8 tys. dolarów miesięcznie alimentów.

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