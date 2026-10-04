Niemcy w szoku po doniesieniach o nowej pracy byłego kanclerza. "Zdrada"

Roderich Kiesewetter, poseł Bundestagu i ekspert ds. polityki zagranicznej rządzącej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), w rozmowie z „Deutsche welle” nazwał nowe stanowisko Schrödera "zdradą Europy i jego własnego kraju".

"Każdy, kto publicznie i demonstracyjnie ściska dłoń Schrödera, próbuje w ten sposób pokazać swoje stanowisko" – podkreślił.

Z kolei Thomas Jäger, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Kolonii, ocenił, że Gerhard Schröder "otrzymał nowe zadanie lobbingowe" w Rosji.

Jan Schnellenbach, niemiecki ekonomista i profesor mikroekonomii na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg, oskarżył byłego kanclerza o "bezczelność".

"Czy nie mówili, że jest zbyt chory, by stawić się przed niemieckim sądem? Czy rosyjskie pieniądze mają uzdrawiającą moc?" – zapytał.

Schröder z nową posadą w Rosji

Wcześniej informowano, że Gerhard Schröder będzie odpowiedzialny za "wspieranie strategicznego rozwoju" działalności Globusa w Rosji.

Były kanclerz Niemiec podkreślił znaczenie utrzymywania relacji gospodarczych z Rosją także w obecnej sytuacji politycznej. – To właśnie w czasach kryzysu te powiązania są szczególnie ważne: pozwalają słuchać się nawzajem i znaleźć drogi do przyszłości – mówił Schröder, cytowany przez portal "Nowe Wedomosti".

Były kanclerz Niemiec słynie z dobrych kontaktów z Putinem

Gerhard Schröder stał na czele niemieckiego rządu w latach 1998-2005. Jeszcze jako kanclerz uzgodnił z Władimirem Putinem budowę gazociągu Nord Stream. Po zakończeniu kariery na najwyższym szczeblu niemieckiej polityki związał się natomiast zawodowo z rosyjskim sektorem energetycznym.

W latach 2017-2022 pełnił wysoką funkcję w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft. Wielokrotnie spotykał się również z Władimirem Putinem, a kontaktów z rosyjskim przywódcą nie zerwał po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainę.

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