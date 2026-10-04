Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało w niedzielę, że "Siły Zbrojne Rosji zintensyfikują ataki na obiekty wojskowe i przemysłowo-wojskowe w Kijowie i innych regionach Ukrainy po zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego o nasileniu ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej".

Rosja nasili ataki na Ukrainę po oświadczeniu Zełenskiego

"W związku z dzisiejszym oświadczeniem Zełenskiego, Siły Zbrojne Rosji zintensyfikują ataki na obiekty wojskowe i przemysłowo-wojskowe, a także powiązaną z nimi infrastrukturę w Kijowie i innych regionach Ukrainy" – podało ministerstwo w komunikacie.

Ministerstwo obrony Rosji dodało, że "naród ukraiński powinien winić za to tylko przywódcę reżimu w Kijowie". "Zełenski ponosi pełną osobistą i polityczną odpowiedzialność za to" – oświadczyło.

Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało, że Rosja przeprowadza zmasowane ataki na Kijów i inne regiony Ukrainy.

"Rosyjskie ministerstwo obrony przypomina, że przeprowadza zmasowane ataki na Kijów i inne regiony Ukrainy właśnie w odpowiedzi na działania przywódcy reżimu kijowskiego" – czytamy w oświadczeniu rosyjskiego resortu.

Co zapowiedział Zełenski?

W ten sposób ministerstwo obrony Rosji skomentowało oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Kijów zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Ministerstwo obrony Rosji przypomniało o próbach władz Kijowa, mających na celu – jak napisało – "zakłócenie głosowania w wyborach do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej poprzez ataki terrorystyczne na cele cywilne w Rosji".

Poinformowało również o "celowych atakach rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych na komisje wyborcze w obwodach, w wyniku których zginęło sześciu całkowicie pokojowo nastawionych obywateli". "Próbach zorganizowania masowego ataku z użyciem ponad 1600 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych w dniach 19-20 września na cele cywilne w Moskwie; oraz próbach przeprowadzenia ataków terrorystycznych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych, mających na celu zakłócenie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu w czerwcu 2026 roku" – czytamy.

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