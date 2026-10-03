Zaskakujące doniesienia. Bruksela odmówiła Ukrainie wypłaty pieniędzy

O sprawie informuje "Financial Times".

Latem tego roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oszacował dodatkowe potrzeby obronne Ukrainy na 27 mld dolarów. Rząd w Kijowie zwrócił się do Komisji Europejskiej o pomoc w pokryciu deficytu poprzez wcześniejsze uruchomienie środków z dwuletniego programu pożyczek na rzecz wsparcia Ukrainy o wartości 90 mld euro.

Pożyczka ma na celu pokrycie potrzeb finansowych Ukrainy w latach 2026-2027. Program przewiduje roczne finansowanie w wysokości do 45 mld euro, pod warunkiem wdrożenia reform. Jednak Ukraina otrzymała w tym roku jedynie 15,7 mld euro z powodu opóźnień w ich wdrażaniu.

Bruksela odrzuciła wniosek Ukrainy o wypłatę pieniędzy

Bruksela odrzuciła wniosek o wcześniejszą wypłatę środków przewidzianych na 2027 rok. Zamiast tego Unia Europejska nalega, aby rząd Ukrainy wywiązał się ze swoich zobowiązań, co pozwoliłoby na odblokowanie około 34 mld euro wsparcia przed końcem tego roku.

Unia Europejska oczekuje reform na Ukrainie

Reformy, których oczekuje Unia Europejska, obejmują zniesienie zwolnienia dla małych przesyłek międzynarodowych oraz wprowadzenie nowych przepisów podatkowych dla platform cyfrowych. Komisja Europejska podkreśliła również, że Ukraina nie może wycofywać się z wcześniej podjętych zobowiązań, podając jako przykład złagodzenie wymogów dotyczących osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

Komisarze europejscy – Valdis Dombrovskis – komisarz do spraw gospodarki i wydajności oraz wdrażania i upraszczania oraz Marta Kos – komisarz do spraw rozszerzenia, podkreślili w liście do przewodniczącego Rady Najwyższej Rusłana Stefanczuka, że dodatkowa pomoc na rok 2026 będzie nadal dostępna, jeśli zostaną wdrożone niezbędne reformy.

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