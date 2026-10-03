Żona zmarłego generała wystartuje w wyborach uzupełniających do Senatu

"Jedna kandydatka całego obozu demokratycznego. Decyzją porozumienia koalicyjnego w wyborach uzupełniających do Senatu utrzymany zostaje pakt senacki. Wspólną kandydatką będzie Pani Zdzisława Różańska, żona ś.p. Mirosława Różańskiego" – poinformowała na Facebooku poseł Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Polak.

22 listopada wybory uzupełniające do Senatu

Prezydent Karol Nawrocki zarządził wybory uzupełniające do Senatu w województwie lubuskim, w okręgu wyborczym nr 20, obejmującym obszar powiatów krośnieńskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielonej Góry, na niedzielę 22 listopada.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska postanowieniem z 27 sierpnia formalnie stwierdziła wygaśnięcie mandatu senatora Różańskiego.

Gen. Mirosław Różański zmarł w sierpniu. Miał 63 lata

Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat.

Przed zaangażowaniem w politykę był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego, służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W 2023 roku gen. Mirosław Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi (PSL oraz Polska 2050 Szymona Hołowni). Po rozłamie w Polsce 2050, od marca tego roku, wchodził w skład senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.

Mirosław Różański urodził się w 1962 roku w Głogowie (woj. dolnośląskie). Swoją karierę związał z wojskiem, służbę rozpoczął w 1986 roku. Od tego czasu m.in. dwukrotnie dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. W 2007 roku został dowódcą brygadowej grupy bojowej podczas VIII zmiany kontyngentu w Iraku. Pierwszy stopień generalski (generała brygady) otrzymał w 2005 roku, będąc wówczas jednym z najmłodszych generałów Wojska Polskiego.

W 2015 roku gen. Mirosław Różański został powołany na Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W tym samym roku został awansowany na stopień generała broni. Dwa lata później zakończył służbę w wojsku.

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