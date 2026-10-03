Morawiecki ucina spekulacje. "Wystartujemy samodzielnie w wyborach"

Mateusz Morawiecki, były premier rządu PiS, lider stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na platformie X, że "Rozwój Plus to ruch, który ma zmieniać Polskę i zajmować się sprawami ludzi".

Morawiecki: Rozwój Plus samodzielnie wystartuje w wyborach

"Partia jest dla nas tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie. W przyszłym roku wystartujemy samodzielnie w wyborach, ale już dziś proponujemy poważne rozwiązania największych wyzwań, przed którymi stoi Polska i pracę blisko ludzi. Tak było, jest i będzie" – przekazał były szef rządu.

Były premier nie założy na razie partii politycznej

Według piątkowych doniesień portalu wPolityce.pl i telewizji wPolsce24, w Rozwoju Plus zapadła decyzja, by na razie nie budować partii politycznej. Zamiast tego rozbudowywane mają być struktury stowarzyszenia. "Od źródeł w stowarzyszeniu Rozwój Plus usłyszeliśmy, że zdecydowano się wstrzymać budowę partii, a postawić na razie na budowę struktur, konsolidowaniu się i rozmowach o współpracy z różnymi środowiskami. Rozwój Plus ma też przygotowywać raporty o stanie państwa" – czytamy.

Wcześniej Mateusz Morawiecki zapowiadał, że najpóźniej do 15 października założy własną partię polityczną.

W zależności od sondaży, ugrupowanie byłego premiera albo nie przekracza progu wyborczego, albo ma około 6 proc. poparcia.

Rozłam w PiS. Morawiecki i jego stronnicy odeszli z partii

15 lipca kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska". Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca wieczorem. Jacek Sasin ogłosił jeszcze tego samego dnia, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus". Ostatecznie politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego i sam były premier nie złożyli wymaganych deklaracji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował następnie, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa".

Po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

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