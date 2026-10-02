Nagły zwrot w Rozwoju Plus? "Zdecydowano się wstrzymać"

Mateusz Morawiecki ogłosił na początku sierpnia powstanie nowego klubu parlamentarnego, złożonego z parlamentarzystów, którzy związani są ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. Klub ten liczy 41 członków (40 posłów oraz senator). Wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Rozwój Plus został we wrześniu Marcin Horała.

Morawiecki zapowiadał również powołanie partii politycznej. "Newsweek" opisywał, że w otoczeniu byłego premiera rozważane są dwie nazwy. "Pierwsza: utrzymanie nazwy Rozwój Plus. Kłopot jednak w tym, że nazwa jest dość branżowa, dość wąska, odwołuje się do jednej tematyki, inwestycyjnej. Ponadto, czy obok siebie powinny funkcjonować partia i stowarzyszenie o identycznej nazwie?" – zastanawiał się tygodnik, wskazując że druga możliwość to Wielka Polska.

Rozwój Plus. Morawiecki zmienił zdanie?

Według najnowszych doniesień portalu wPolityce.pl i telewizji wPolsce24, w Rozwoju Plus zapadła decyzja, by na razie nie budować partii politycznej. Zamiast tego rozbudowywane mają być struktury stowarzyszenia. "Od źródeł w stowarzyszeniu Rozwój Plus usłyszeliśmy, że zdecydowano się wstrzymać budowę partii, a postawić na razie na budowę struktur, konsolidowaniu się i rozmowach o współpracy z różnymi środowiskami. Rozwój Plus ma też przygotowywać raporty o stanie państwa" – podano.

Chęć dołączenia do Rozwoju Plus mają zgłaszać "osoby z bardzo wielu środowisk", przy czym "tylko 30 proc." zgłaszających ma być związana z Prawem i Sprawiedliwością. Do stowarzyszenia dołączyli już prezydenci miast: Świętochłowic – Daniel Beger, Kalisza – Krystian Kinastowski, Tarnobrzega – Łukasz Nowak, Sieradza – Paweł Osiewała, Mysłowic – Dariusz Wójtowicz oraz Tomaszowa Mazowieckiego – Marcin Witko.

Mateusz Morawiecki nie wyklucza tworzenia paktu senackiego prawicy nie tylko z PiS-em i Konfederacją, ale także Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Były premier miał nawet osobiście rozmawiać na ten temat z prezydentem Karolem Nawrockim.

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