Parlamentarzyści pójdą w kamasze? Jest projekt

Deputowany do Parlamentu Europejskiego przedstawił szczegóły propozycji podczas konferencji prasowej Rozwoju Plus, zorganizowanej w poniedziałek w Sejmie.

Dworczyk: Polska potrzebuje powszechnego szkolenia obronnego

"Projekt zakłada dwie zasadnicze zmiany: 1.Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich posłów obu płci (w tym do PE) i senatorów do 60 roku życia. Szkolenie trwa do 58 dni i składa się z dwóch części – teoretycznej na Akademii Sztuki Wojennej 30 dni i praktycznej – poligonowej – 28 dni. Każdy może wziąć służbę zastępczą (np. sektor medyczny) – wnioski w tej sprawie składa się do Marszałka Sejmu lub Senatu. 2.Możliwość służby posłów (w tym do PE) i senatorów w WOT (na wzór Gwardii Narodowej w USA)" – czytamy we wpisie Dworczyka na portalu X.

Jak zaznaczył europoseł, "Polska potrzebuje powszechnego szkolenia obronnego oraz szerokich i dobrze przygotowanych rezerw osobowych. Stowarzyszenie Rozwój Plus mówiło o tym jako pierwsze, bo trzeba mówić o tym co słuszne, nawet jeśli jest przy okazji trudne".

"Klasa polityczna powinna dawać przykład i służyć interesowi publicznemu, również w tym przypadku. Dzisiaj, gdy sytuacja w naszym otoczeniu pogarsza się, wydajemy na zbrojenia kolejne miliardy, a poparcie dla przywrócenia obowiązkowego szkolenia wojskowego rośnie, parlamentarzyści powinni przejść dodatkowe szkolenie. Powinno ono obejmować intensywny kurs obronny przygotowany przez Akademię Sztuki Wojennej i przeszkolenie wojskowe, podobne do tego obecnie prowadzonego w ramach DZSW" – podkreślił Michał Dworczyk. "Pozwoli ono nie tylko na lepszej jakości politykę obronną, której dzisiaj potrzebujemy. Będzie również stanowić dowód tego, że ludzie, którzy chcą pełnić mandat przedstawicielski, są naprawdę gotowi do wypełniania konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny" – dodał.

Morawiecki: Wzywamy do przyjęcia ustawy, aby parlamentarzyści dali przykład

Do postulatu Rozwoju Plus odniósł się w poniedziałkowej rozmowie na antenie RMF FM były premier Mateusz Morawiecki.

– Razem z Michałem Dworczykiem i z innymi wezwiemy do tego, aby przyjąć ustawę o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60. roku życia po to, żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne – podkreślił polityk.

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